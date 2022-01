Bollettino Coronavirus Italia 30 gennaio/ Dati Min. Salute: tasso positività al 13,7%

Si rinnova anche quest’oggi, domenica 30 gennaio 2022, l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, grazie ai dati aggiornati forniti dal Ministero della Salute, che consentono di ricostruire in maniera accurata e approfondita lo scenario connesso alla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, con particolare riferimento alla situazione legata ai contagi quotidiani e ai ricoveri ospedalieri. Volgendo lo sguardo ai dati rilevati ieri, si nota come siano in leggero ribasso rispetto agli standard di questo periodo i nuovi casi positivi (+137.147 su 999.490 tamponi processati). Il tasso di positività si è attestato nuovamente al 13,7%, mentre i decessi sono stati 377, per un totale di 145.915 vittime dall’esordio dell’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le persone guarite o dimesse, nelle ultime 24 ore sono state 141.230, mentre continua a diminuire il totale degli attualmente positivi, ovvero dei soggetti che hanno contratto il virus SARS-CoV-2: -4.180. Le buone novelle giungono in particolar modo dagli ospedali, nelle cui corsie si registrare un progressivo calo di ricoverati: -42 pazienti in terapia intensiva (1.588) e -160 pazienti negli altri reparti Covid (19.636).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa degli aggiornamenti provenienti dal bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo le affermazioni dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, consigliere ed ex assessore alla Salute della Regione Puglia, che campeggiano da alcune ore sui suoi profili social, con particolare riferimento a Facebook: “Con una buona dose di ‘mea culpa’, provo ad approfondire il concetto di endemia – ha esordito –. Nei giorni scorsi anch’io ho ripetutamente sostenuto che SARS-CoV-2 sta progressivamente assumendo un comportamento da circolazione endemica, il che vuol dire lasciare la pandemia alle spalle. Purtroppo mi rendo conto che da molti il termine ‘endemico’ è stato percepito quasi come sinonimo di ‘normale’ o addirittura ‘buono'”.

E, ancora: “Attenzione, il termine endemico non ha nulla a che vedere con la gravità di una patologia. Endemica è la meningite batterica, la sifilide, la malaria, ecc. ecc. Persino la rabbia, la più temibile fra le malattie virali, è endemica in alcune parti del mondo”.



