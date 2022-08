Bollettino coronavirus Italia 31 agosto/ Speranza: “nuovi vaccini a metà settembre”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Nel corso del pomeriggio, circa attorno alle 16:30, il Ministero della Salute aggiornerà il bollettino coronavirus dell’Italia, con il numero dei nuovi contagi, decessi, guarigioni e ricoveri nel nostro territorio per la giornata di oggi, mercoledì 31 agosto. In questo ultimo periodo si sta assistendo ad un andamento piuttosto altalenante della pandemia nel nostro paese, ma nonostante i contagi non sembrino accennare a diminuire, la situazione dovrebbe rimanere sotto controllo. Per capire meglio, recuperiamo il bollettino coronavirus di ieri.

Ema avvia valutazione vaccini Pfizer "aggiornati"/ Sono efficaci anche contro Omicron

Nella giornata di martedì 30 i nuovi contagi registrati sono stati 31.088 a fronte di 208.996 tamponi processati. Questi dati si traducono in un tasso di positività pari al 14,9% con un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto a lunedì (che si attestava al 13,3%). Purtroppo, il bollettino coronavirus di ieri ha registrato anche 98 decessi (38 in più rispetto a lunedì che erano a quota 60), ma si sono anche registrati 39.512 guarigioni/dimissioni dagli ospedali. Infine, sempre ottima la pressione ospedaliera, con –3 pazienti in terapia intensiva e –204 ingressi negli altri reparti ordinari.

Quarantena Covid 7 a 5 giorni per asintomatici/ Via libera Css: ora decide Speranza…

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, SPERANZA: “A METÀ SETTEMBRE VACCINI AGGIORNATI”

Nel frattempo che attendiamo l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus da parte del Ministero della Salute, guardiamo un attimo al resto delle notizie che circolano attorno alla pandemia nel nostro paese, e soprattutto ai pareri degli esperti. Questa volta a parlare è il ministro della salute stesso, Roberto Speranza ai microfoni di Radio Capital, a quanto riporta Sky Tg24. Innanzitutto, il ministro ha confermato che a breve dovrebbe arrivare la circolare aggiornata dal CSS in merito alla riduzione della quarantena.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 30 AGOSTO/ +7 decessi, -8 ricoverati

In merito alla riduzione della quarantena, però, ha anche affermato che “se una persona è positiva non importa se ci siano sintomi, deve stare in isolamento per non contagiare altre persone”. Il ministro Speranza passa, poi, a parlare dei vaccini, confermando che domani dovrebbe arrivare il parere dell’Agenzia europea dei medicinali in merito ai vaccini specifici contro la variante Omicron. “Contiamo”, sostiene Speranza, “di avere già a metà settembre la disponibilità di nuovi vaccini aggiornati”, promettendo che la campagna vaccinale riprenderà con il secondo richiamo. Attendiamo gli sviluppi di questa situazione e l’odierno aggiornamento al bollettino coronavirus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA