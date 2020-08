Bollettino coronavirus Italia 4 agosto/ Dati Ministero Salute: casi totali in ribasso

Casi totali in calo, decessi in aumenti: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di ieri, attesi aggiornamenti sull’emergenza in Italia attorno alle ore 17.00. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +159 contagiati, dato nettamente inferiore a domenica (239) ed a sabato (295). Cinque regioni senza nuovi casi: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Purtroppo ieri sono stati annotati 12 vittime: bilancio totale di 35.166 morti dall’inizio dell’epidemia.

Il conto dei pazienti guariti è salito a 200.589, ieri +120, mentre c’è da registrare un aumento di ricoverati con sintomi: ben +26, per un totale di 734 pazienti. Un ricoverato in meno invece in terapia intensiva, totale di 41 unità. Infine, +7 le persone in isolamento domiciliare per un totale di 11.699.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus sull’emergenza in Italia, si è acceso il dibattito sull’indagine dell’Istat sui test sierologici. Secondo l’Istituto diretto da Gian Carlo Blangiardo, sono stati registrati 1,4 milioni di contatti con il virus, ben sei volti in più dei contagi censiti. «Il dato, 2,5% di siero prevalenza, può sembrare piccolo, ma può essere problematico: se incontro 20 persone in una giornata ho il 50% di possibilità di incontrare una persona positiva», ha spiegato Blangiardo, come riporta Il Fatto Quotidiano: «Se lo faccio per 7 giorni ho la possibilità di incontrare mediamente 3,5 positivi». Secondo i risultati dell’indagine sul SarsCov2, gli asintomatici arrivano al 27,3%: «Non è una quota bassa, per questo è molto importante la responsabilità individuale e il rispetto delle misure. I tre sintomi più diffusi sono febbre, tosse e mal di testa, ma la perdita del gusto e dell’olfatto sono più associate all’infezione», la precisazione di Linda Sabbadini, direttrice dell’Istat.

