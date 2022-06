Bollettino Coronavirus Italia 5 giugno 2022/ Dati Min. Salute: positività all’11,9%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 5 giugno 2022, che anche in data odierna, per mezzo delle statistiche divulgate dal Ministero della Salute, propone i numeri aggiornati circa l’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, concentrandosi in particolare sul numero dei nuovi positivi e sulla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali dello Stivale, fortunatamente in calo nell’ultimo periodo.

Bollettino vaccini Covid oggi 5 giugno 2022/ Terze dosi all'83,04% degli italiani

Volgendo lo sguardo al bollettino Coronavirus Italia di ieri, scopriamo che è sceso all’11,9% il tasso di positività in Italia: un calo dell’1,4 per cento rispetto alla giornata antecedente, in virtù del fatto che sono stati registrati 22.527 contagiati su 188.996 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Dall’inizio della pandemia sono stati, dunque, certificati 17.490.451 casi di Coronavirus in Italia. In relazione ai decessi, nelle ultime 24 ore sono stati 47 e hanno fatto schizzare il totale a quota 166.922. 28.948 i guariti, in miglioramento anche la situazione negli ospedali: le persone ricoverate in aree mediche Covid sono 4.442 (-202), invece in terapia intensiva ci sono 218 malati (-7), con 17 ingressi giornalieri.

Bollettino Coronavirus Lombardia 5 giugno 2022/ Dati: positività in rialzo del 3,7%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, FRANCO LOCATELLI: “SITUAZIONE COVID NON È DA SOTTOVALUTARE”

In attesa di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo le parole che il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha pronunciato ai microfoni di Sky Tg24: “La situazione Covid è sotto controllo, ma da non sottovalutare. Tutti gli indicatori sono favorevoli, ma la pandemia non è finita. Stiamo andando verso una fase di endemicità della circolazione del virus. La circolazione epidemica è in alta riduzione: l’incidenza cumulativa si è abbassata a 207 casi ogni 100mila abitanti per settimana, si è abbassato l’indice di trasmissibilità, anche l’occupazione dei posti letto sia nelle aree mediche sia nelle terapie intensive è più bassa rispetto alla settimana precedente”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 GIUGNO/ +11 decessi, tasso di positività all'11,2%

Sui prossimi mesi, Franco Locatelli ha dichiarato: “Un lockdown in autunno lo vedo altissimamente improbabile. Dobbiamo entrare in una logica in cui le misure devono essere viste in maniera elastica, perché adattate al contesto epidemiologico. In una situazione come quella attuale, ci possiamo permettere tutta una serie di allentamenti, uno su tutti le mascherine; dovesse esserci una circolazione importante che provoca oltre che un numero di casi rilevanti anche un impatto sui sistemi ospedalieri o sui decessi, dobbiamo avere questa flessibilità e deve entrare a far parte della nostra cultura”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA