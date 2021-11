Bollettino coronavirus Italia 5 novembre/ Dati min. Salute: ricoveri in rialzo

In leggero rialzo i principali indicatori della pandemia nel bollettino coronavirus Italia di ieri. Come indicato dal Ministero della Salute nel consueto report, giovedì sono stati registrati 5.905 nuovi contagiati su oltre 514 mila tamponi processati. Aumenta la percentuale dei casi positivi sui test effettuati: dallo 0,7% di mercoledì all’1,1% di ieri.

Il bollettino coronavirus Italia di ieri ha segnalato 59 nuovi decessi – mercoledì +63 – per un totale di 132.283 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. +3.754 le persone guarite/dimesse, mentre aumentano considerevolmente gli attuali positivi, ovvero i soggetti che hanno il virus: +2.089, totale di 87.376 unità. Infine, la situazione sul fronte dei ricoverati: +2 pazienti in terapia intensiva (383) e +16 pazienti negli altri reparti Covid (3.045).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia aggiornato ad oggi, prosegue il dibattito sulla proroga dello stato d’emergenza. Intervenuto oggi in conferenza stampa, il ministro Roberto Speranza ha spiegato: «Il Governo deciderà nei giorni precedenti alla scadenza in merito alla proroga o meno dello Stato di emergenza. Mancano 55 giorni alla scadenza, tempo troppo lungo per fare previsioni e leggere la curva del Covid-19». Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario Pierpaolo Sileri: «Come si sa, la proroga dello stato di emergenza viene decisa poco prima della scadenza, perché oggi abbiamo questi numeri, ma fra quattro settimane potremmo averne degli altri, stabili, migliori o peggiori. Se dovessi dire cosa farei io personalmente, penso che un’estensione sia logica perché dobbiamo ancora raggiungere quel 90% di vaccinati, dobbiamo fare le terze dosi, insomma c’è ancora qualcosa che deve essere sistemato, compreso il monitoraggio stretto sulle nuove varianti», riporta Sky Tg24.

