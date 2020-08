Bollettino coronavirus Italia 6 agosto/ Dati Ministero Salute: crescono casi attivi

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del Ministero della Salute con i dati aggiornati sull’emergenza sanitaria in Italia. Ieri è stato registrato un sensibile aumento di casi positivi al Covid-19: +384 casi, più del doppio di quelli annotati martedì (190). Solo in Valle d’Aosta non sono stati registrati nuovi contagiati. Gli infettati dall’inizio dell’epidemia sono 248.803. Raddoppiati anche i decessi, +10 rispetto a martedì, conto totale salito a 35.181 vittime. Invariato il numero di ricoverati in terapia intensiva, fermo a 41.

Il bollettino coronavirus dell’Italia ha evidenziato una crescita di casi attivi che ha fatto scattare l’allarme. Un aumento legato soprattutto al bollettino coronavirus della Lombardia, anch’esso in aumento. Dati importanti anche in Emilia Romagna, dove ieri sono stati annotati 47 contagiati in più, di cui 34 asintomatici rilevati grazie allo screening regionale. 21, infine, i nuovi infettati in Piemonte, di cui 12 asintomatici.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Intervenuto al Senato per un’informativa riguardo i provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del coronavirus, il ministro Roberto Speranza ha spiegato: «Ad oggi possiamo dare un giudizio positivo su questa prima fase di riapertura. Abbiamo costruito un sistema di monitoraggio che ci ha consentito di valutare passo dopo passo l’impatto della riapertura». «La curva ha continuato a piegarsi dal lato giusto, ma da diverse settimane siamo in una situazione di stabilità», ha aggiunto il ministro della Salute in aula: «Il virus circola e ci sono dei focolai, ma il sistema che abbiamo messo a punto ci permette di intervenire tempestivamente». Poi una battuta sulla riapertura delle scuole: «Le scuole riapriranno a settembre e riapriranno tutte , ma in sicurezza. Fondamentale è il rapporto tra le aziende sanitarie e le scuole perché queste ultime non possono essere lasciate sole».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 5 AGOSTO





