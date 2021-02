Bollettino coronavirus Italia 6 febbraio/ Dati Min. Salute: tasso positività al 5,2%

Appuntamento attorno alle ore 17.00 per il bollettino coronavirus Italia di oggi, sabato 6 febbraio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri il Ministero della Salute ha reso noto un incremento di casi positivi: 14.218 nuovi contagiati su 270.507 tamponi processati tra molecolari e antigenici. La regione più colpita è stata la Lombardia con 2.504 nuovi infettati, seguita da Campania (1.665), Emilia Romagna (1.364) e Puglia (1.215).

Il bollettino coronavirus Italia ha rimarcato un aumento del tasso di positività: dal 5% di giovedì al 5,2% di ieri. In calo i nuovi decessi, ma il numero resta comunque elevato: +377 morti per un totale di 90.618 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attuali positivi scendono a 429.118 (-1.159), mentre c’è da annotare un ribasso di ricoverati negli ospedali italiani: -9 pazienti in terapia intensiva (2.142) e -168 pazienti negli altri reparti Covid (19.575).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia, da registrare lo scontro sui ristoranti. Dopo il via libera allo sci, è in corso la discussione tra esperti e autorità per la riapertura dei ristoranti fino alle ore 22.00: la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ha chiesto al Cts l’autorizzazione per la zona gialla, auspicando inoltre l’apertura dei locali a pranzo in zona arancione. Il Comitato di esperti ha però messo in risalto che il «rischio è alto».

Intervenuto a Repubblica, l’ordinario di epidemiologia a Milano Carlo La Vecchia ha parlato dell’elevata mortalità in Italia; «I decessi sono circa il 3% dei nuovi positivi di due settimane prima. Con questi numeri di contagi ci vorrà quindi ancora molto tempo perché le morti scendano dalle 4-500 al giorno di adesso. È una cosa che ha a che fare ovviamente con la fine dell’epidemia, che è legata a molte variabili».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 5 FEBBRAIO 2021





