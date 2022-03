Bollettino Coronavirus Italia 6 marzo 2022/ Dati Min. Salute: positività oltre il 10%

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 6 marzo 2022, sarà diramato nella seconda parte del pomeriggio e consentirà di disporre di una fotografia aggiornata della situazione connessa all’emergenza epidemiologica nel nostro Paese, con particolare riferimento ai nuovi casi e alla pressione esercitata dai malati Covid sugli ospedali. In base ai dati forniti dal Ministero della Salute nella giornata di ieri, sabato 5 marzo, vediamo che, come confermato dal dicastero guidato da Speranza, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.963 nuovi contagi, in lieve aumento rispetto ai numeri riferiti al giorno antecedente.

Ministero Salute, piano per chi arriva da Ucraina/ La circolare su tamponi e vaccini

Sono inoltre stati segnalati 173 nuovi morti per Covid-19, con il totale delle vittime che è arrivato a toccare quota 155.782 deceduti. Ha subìto un lieve incremento il tasso di positività sui test processati (tra molecolari e antigenici), giungendo a superare il 10%. Sono stati 46.174 i dimessi e guariti, mentre è diminuito il numero di degenti negli ospedali di tutto lo Stivale: -16 pazienti in terapia intensiva (609) e -339 pazienti negli altri reparti Covid (9.583).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 6 MARZO: LE DICHIARAZIONI DI GIORGIO PALÙ E LUIGI SBARRA

In attesa di apprendere le indicazioni numeriche e statistiche inerenti al bollettino Coronavirus Italia di oggi, 6 marzo 2022, riportiamo a tutti voi lettori le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Palù , virologo e presidente dell’Aifa, rispondendo alle domande formulategli al termine della ‘Lectio magistralis’ all’incontro “Covid-19: scienza o rappresentazione’, organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler: “La campagna vaccinale non può dirsi assolutamente conclusa. Abbiamo 8 milioni di persone che non hanno fatto il booster”.

Le sue frasi sono state riportate da Sky Tg24, così come quelle del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, intervenuto nelle scorse ore al Congresso della Cisl Medici, ove ha asserito: “Se oggi stiamo uscendo lentamente dalla pandemia, lo dobbiamo al lavoro straordinario di tutti i medici italiani e del personale sanitario che hanno operato in questi due anni in condizioni di grave emergenza e di paura per un virus spietato. Se il Paese ha retto, è grazie a chi ha presidiato senza sosta la trincea dei pronto soccorso, le terapie intensive, le corsie degli ospedali e dei servizi territoriali”.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 MARZO/ +4.226 casi e 32 morti, ricoveri in caloBOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 MARZO/ +173 morti, ricoveri ancora in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA