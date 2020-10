Bollettino coronavirus Italia 7 ottobre/ Dati Ministero Salute: nuovo Dpcm, le regole

Mentre si attende il varo del nuovo Dpcm con le regole anti-Covid, i dati sul coronavirus in Italia ancora ieri mostrano un trend in crescita allarmante per i contagi (ma meno per quanto riguarda le ospedalizzazioni): il bollettino del Ministero della Salute – in attesa di quello nuovo in arrivo oggi pomeriggio – ieri ha mostrato 2.677 contagiati in 24 ore (330.263 i casi da inizio emergenza), con i tamponi (99.742) tornati a crescere dopo la flessione ormai cronica nei weekend. Si registrano purtroppo ancora 28 morti (sui 36.030 totali) e 1.418 nuovi guariti-dimessi con il conteggio che sale a 234.099. Al momento in Italia ci sono 60.134 persone positive al coronavirus, aumento di 1.231 unità rispetto alla giornata di lunedì: il bollettino del Ministero della Salute registrava poi ieri anche 319 terapie intensive occupate in tutto il Paese (-4) con ricoverati invece in aumento di 138 unità (3.625 totali). A livello di diffusione del contagio da Covid, è ancora la Campania la regione più colpita con 395 nuovi casi in 24 ore, segue la Lombardia con 350, 275 Lazio, 259 Piemonte, 209 Toscana, 189 Veneto, 172 Emilia Romagna.

CORONAVIRUS ITALIA: LE REGOLE DEL NUOVO DPCM

Nel frattempo si è sbloccata la situazione politica alla Camera con il via libera avvenuto finalmente stamattina alla risoluzione del Governo su Dpcm e proroga dello stato d’emergenza: nel Consiglio dei Ministri della mattinata l’esecutivo varerà il nuovo Decreto Covid che contiene la cornice normativa utile per l’approvazione nei prossimi giorni del nuovo Dpcm del Presidente Conte. Nella bozza del Decreto allo studio del Consiglio dei Ministri si anticipano alcune nuove regole presenti nel prossimo Dpcm: dall’obbligo della mascherina all’aperto in caso di presenza di non congiunti alle supermulte per chi non rispetta le norme anti-Covid (fino a 1000 euro di sanzioni), incentivo allo smart working per tutte le aziende, limiti di ingressi per cinema, teatri e concerti (200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per quelli all’aperto) e tamponi obbligatori per chi arriva da Gran Bretagna, Belgio, Olanda (in aggiunta ai già presenti nei precedenti Dpcm, Croazia, Grecia, Malta, Spagna e 7 Regioni della Francia).



