Bollettino coronavirus Italia 8 agosto/ Dati Ministero Salute: contagi in rialzo

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus dell’Italia di oggi, sabato 8 agosto 2020, con i dati sull’emergenza sanitaria diffusi dal Ministero della Salute. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stata registrata un’impennata di nuovi casi positivi: +552 rispetto a giovedì, quando erano stati +402. Il conto totale di casi positivi dall’inizio dell’emergenza è di 249.756. Tutte le regioni hanno registrato nuovi casi, il Veneto è quella con più infettati: +183, anche a causa del maxi-focolaio di Treviso. In calo, invece, i decessi: venerdì sono stati annotati 3 morti. In rialzo anche il numero degli attualmente positivi, +230 per un totale di 12.924. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (42), +17 i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (779). +213 le persone in isolamento domiciliare, totale 12.103. Infine, da segnalare i +319 pazienti guariti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: “NO A NUOVO LOCKDOWN”

Nuovi casi positivi mai così alti da maggio, massima allerta e grande attesa in vista del bollettino coronavirus Italia di oggi, per valutare il trend dell’epidemia. Nel resto d’Europa la situazione resta delicata, con la seconda ondata già iniziata in Belgio ed in Germania. «Da qualche settimana siamo in una situazione di stabilità, il virus circola e ci sono dei focolai. Il sistema che abbiamo organizzato ci consente di intervenire», ha messo in risalto il ministro della Salute, Roberto Speranza, e gli esperti escludono per il momento un nuovo lockdown. Andrea Crisanti ha annunciato un ulteriore aumento di casi positivi, ma nessuna preoccupazione: l’Italia non rischia una chiusura totale. Dello stesso parere il collega Massimo Clementi, che non teme una seconda ondata autunnale: per l’ordinario di virologia al San Raffaele di Milano «il virus si sta adattando all’uomo, magari farà un ping pong con il pipistrello, cioè ce lo ripasseremo tra specie, ma non se ne andrà fino al vaccino».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 7 AGOSTO





