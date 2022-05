Bollettino Coronavirus Italia 8 maggio 2022/ Dati Min. Salute: positività al 13,3%

Si rinnova anche quest’oggi, domenica 8 maggio 2022, il bollettino Coronavirus Italia, che, per mezzo dei dati diffusi dal Ministero della Salute nel suo consueto report quotidiano, contribuirà a fornire una fotografia puntuale e aggiornata circa la situazione pandemica nel nostro Paese, a cominciare dai nuovi casi individuati e dalla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali disseminate lungo tutto lo Stivale. In attesa di conoscere le statistiche delle ultime 24 ore, rileggiamo il bollettino Coronavirus Italia di ieri, quando sono stati rilevati 40.522 contagiati su 305.563 tamponi processati (tra molecolari e antigenici), col tasso di positività sceso al 13,3% e annesso calo dell’1,3 per cento.

Dall’avvento della pandemia sono stati certificati 16.767.773 casi in totale, mentre i morti sono arrivati a toccare quota 164.417 unità, in virtù del fatto che ne sono stati registrati altri 113 nella giornata di ieri. I guariti, invece, sono stati 55.691. Le persone attualmente positive al Covid sono 1.131.364, di cui 1.122.194 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto concerne, infine, il quadro ospedaliero, ci sono 8.815 ricoverati (-349) nelle aree mediche Covid e 355 degenti in terapia intensiva (-8), dove si registrano 33 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: PREGLIASCO SI DICE PREOCCUPATO PER L’AUTUNNO

Mentre attendiamo di scoprire il bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo le parole di Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia dell’Università Statale e direttore sanitario dell’ospedale “Galeazzi” di Milano, pronunciate durante un’intervista a ‘La Stampa’: “La crescita delle reinfezioni può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l’estate potrebbe tornare preoccupante. La forza del SARS-CoV-2 è l’instabilità, dovuta a mutazioni anche minime, per cui la vaccinazione e la guarigione non sono garanzie di immunità. Questo virus si candida a rimanere con noi a lungo, anche in maniera preoccupante, se in molti dovessero risultare meno protetti”.

La quarta dose “diventa fondamentale per gli anziani e in prospettiva per tutti. Con tutte queste mutazioni, però, in autunno si rischia una nuova ondata. Il virus muta continuamente perché sia in Italia sia all’estero ha una platea di persone a cui rivolgersi. Purtroppo non tutti sono vaccinati e i vaccini non sono efficaci al 100 per cento. Queste ultime sottovarianti hanno una sintomatologia varia, difficile da distinguere, e caratteristiche diverse nella proteina Spike, per cui iniziano a sfuggire all’immunità. Le centinaia di morti al giorno sono destinate a crescere, per via delle sottovarianti”.











