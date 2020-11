Bollettino coronavirus Italia 8 novembre/ Dati Min. Salute: “ospedali sono al limite”

«Le valutazioni del rischio regionale non sono pagelle, ma strumenti tecnici. Nella nostra cabina di regia non si fa politica», lo spiega oggi in una intervista a Repubblica il presidente Iss Silvio Brusaferro provando a spegnere la polemica ancora in corso tra Governo e Regioni sulla realizzazione delle “zone rosse” nell’ultimo Dpcm. Il nodo reale resta però la tenuta sanitaria e ospedaliera quando ancora ieri il bollettino coronavirus del Ministero della Salute registrava 39.811 contagi totali, con 425 morti e tasso di positività al 17,2% (con 231.673 tamponi processati solo tra venerdì e sabato). In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi nel pomeriggio della domenica, l’attenzione delle autorità sanitarie è sul numero di ospedalizzazioni: dopo la quota tremenda di 41.063 morti da inizio pandemia, ieri la buona notizia era rappresentata almeno dal numero di guariti (+5966, 328.891 da inizio emergenza). In Italia tra venerdì e sabato si è raggiunta la quota di 532.536 persone attualmente positive al Covid-19 (+33.418 nelle ultime 24 ore): di questi, 504.793 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con pochissimi, 2.634 sono in terapia intensiva (+119 ancora ieri) e 25.109 i ricoverati in reparti Covid (ancora +1104 in 24 ore). A livello di diffusione del contagio nel Paese, il 29% dei nuovi casi arriva dalla Lombardia (11.489 solo ieri), segue Piemonte con 4437, Campania 4309, Veneto 3815, Toscana 2787, Lazio 2618, Emilia Romagna 2009.

CORONAVIRUS ITALIA: ALLARME SUGLI OSPEDALI

E così stamane ai colleghi di Repubblica è ancora Brusaferro a lanciare il prossimo step da conquistare per evitare il collasso delle strutture ospedaliere: «Già dalla prossima settimana speriamo di vedere miglioramenti negli indicatori dell’epidemia. Se rispettiamo i divieti, potremo ridurre la diffusione del virus e riaprire le attività commerciali». Intanto però dalla Agenas – l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – risuona l’allarme pervenuto al Governo: «i posti di rianimazione occupati dai pazienti Covid hanno superato il 30%, ma in alcuni casi la situazione è molto più seria». Dal Piemonte “pieno” al 46%, al 49% della Lombardia, Umbria al 51%, Bolzano e provincia 55%: secondo l’Agenas «il contagio corre soprattutto nel Nord Ovest e in Toscana. Con ricoveri Covid oltre il 40% in 10 Regioni si è vicini al collasso». È così che nelle ultime ore tanto la Lombardia, quanto il Piemonte e la Campania hanno sospesa ogni attività chirurgica “non essenziale” che preveda il ricorso alla terapia intensiva. «Non esistono scorciatoie – conclude il n.1 1 dell’Iss Brusaferro – non azzereremo l’epidemia finché non avremo il vaccino, ma possiamo arrivare a una nuova normalità di convivenza col Covid. Se ci atteniamo alle prescrizioni, avremo un Natale diverso dall’anno scorso, ma sereno».



© RIPRODUZIONE RISERVATA