Bollettino Coronavirus Italia 8 ottobre/ +62 decessi, tasso di positività al 21.7%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: I DATI DI IERI

Come ogni giorno, aspettiamo di scoprire quelli che sono i dati relativi al Coronavirus in Italia nel classico bollettino diramato dal Ministero della Salute. In attesa dei numeri odierni, che verranno pubblicati nel pomeriggio come avviene quotidianamente, vediamo i dati di ieri contenuti nel bollettino Coronavirus Italia del 7 ottobre 2022. Nelle 24 ore precedenti al report, sono stati registrati 44.672 nuovi casi positivi su oltre 205 mila tamponi processati tra molecolari e antigenici. Dunque torna a rialzarsi la percentuale di contagiati sui test effettuati: dal 20,1% di giovedì al 21,7% di ieri.

MONITORAGGIO ISS: RT 1,18, INCIDENZA SALE A 441/ "Prudenza e mascherine dove serve"

Il bollettino coronavirus Italia di ieri parla di 56 nuovi decessi che porta il totale a 177.418 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. Gli attuali positivi nell’ultimo bollettino sono 17.431 in più rispetto a giovedì, mentre il conto dei guariti sale di 27.172 unità. Sono 18 i pazienti in più in terapia intensiva (totale 198) e +191 negli altri reparti (totale 5.379). 520.378 invece le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 OTTOBRE/ +16 morti, tasso positività 23,5%

PREGLIASCO: “ORA QUESTO VIRUS È MENO CATTIVO”

Nella giornata di ieri, Fabrizio Pregliasco ha parlato ai microfoni di Mattino Cinque. Analizzando l’ondata di contagi, l’esperto ha affermato: “È un qualcosa di atteso, un rialzo quasi fisiologico, in questa fase di fine pandemia ma di inizio di endemia, di convivenza con il virus, ma che non dobbiamo immaginare con un livello costante, ma con onde di salita e discesa con una tendenza negli anni, come ho detto più volte, come le onde di uno stagno”.

Il virologo ha aggiunto: “Il covid ha questi cicli di presenza e predominanza di nuove varianti che durano sui 3 o 4 mesi, questa è l’instabilità di questo virus, ma non si tratta di virus diversi, quindi è evidente come questo virus sia meno cattivo, un po’ per le sue caratteristiche ma anche perché la gente ha subito la malattia, si è vaccinato e ha fatto la malattia e si vaccinato assieme, quindi il nostro sistema immunitario non riesce a schivare la malattia ma evita le forme più gravi”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 7 OTTOBRE/ +62 decessi, +209 ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA