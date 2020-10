Bollettino coronavirus Italia 8 ottobre/ Min. Salute: “nuovo Dpcm, situazione seria”

La situazione è seria, continua a ripetere il Governo e così prima proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020 e poi estende il Dpcm con nuove regole fino al 15 ottobre (ma sarà poi integrato con nuovo decreto con valenza a 30 giorni): nel mezzo, il bollettino coronavirus visto ieri e diffuso dal Ministero della Salute che inquadra l’allarme sui nuovi contagi (anche se resta ancora sostenibile ampiamente l’ospedalizzazione). In attesa dei nuovi dati di oggi 8 ottobre 2020, ecco quanto avvenuto fino a ieri dopo gli ultimi 125.314 tamponi processati (nuovo record da inizio pandemia): sono 3.678 i nuovi contagiati in tutta Italia, di cui 2442 è l’incremento stretto di nuovi casi (62.576 le persone attualmente positive), 1.204 dimessi-guariti (su 235.303 totali) e purtroppo anche 31 morti, con la quota generale che sale a 36.061 da inizio emergenza. In tutta Italia ci sono stati fino ad oggi 333.940 casi di coronavirus, ma dal punto di vista delle rianimazioni la situazione resta ancora sotto controllo (seppur in aumento di 18 nuovi posti occupati) con 337 terapie intensive e 3.762 ricoverati con sintomi (+157). A livello di distribuzione del contagio nei territori, ancora la Campania in testa con 544 nuovi casi, segue la Lombardia con 520 (ma la regione di De Luca processa 7.504 tamponi, la Reg. Lombardia ne ha fatti solo ieri 21mila), Veneto 375, Lazio 357, Piemonte 267, Sicilia 213.

CORONAVIRUS ITALIA, SPERANZA “LA SITUAZIONE È SERIA”

Dalla giornata di oggi è attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo Dpcm che estende le regole del precedente fino al 15 ottobre 2020 ma che integra con il nuovo Decreto Covid lo stato di emergenza prorogato al 31 gennaio e soprattutto l’obbligo di mascherine sempre anche all’aperto. «Non abbassiamo la guardia», ha spiegato stamane nell’intervista a Le Monde il Premier Giuseppe Conte: dopo le dichiarazioni alla stampa ieri – dove ha spiegato il contenuto dei nuovi decreti anti-Covid – il Capo del Governo prosegue nel tracciare la linea dei prossimi giorni, «dietro ai dati italiani sul coronavirus non c’è nessun miracolo, solo sacrifici. Oggi questi sforzi ci permettono di affrontare questa nuova fase con un’attenzione massima. Non abbassiamo la guardia, perché siamo consapevoli che una o due settimane di distrazione potrebbero condurci a una nuova fiammata». Ieri nel frattempo, a commento del nuovo Decreto oltre che sui dati dell’ultimo bollettino coronavirus, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato «Nel Consiglio dei ministri di oggi abbiamo prorogato lo stato di emergenza con un cambio di tendenza nelle misure. Dal 4 di maggio le misure nel Paese tendevano ad allargare le possibilità di movimento, oggi le ordinanze dicono: attenzione la situazione è seria e delicata, siamo ancora in battaglia».



