Bollettino Coronavirus Italia 9 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività al 2,8%

Si rinnova anche quest’oggi, lunedì 9 agosto 2021, l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, che, utilizzando i dati a disposizione del Ministero della Salute, fornisce un’istantanea puntuale e aggiornata della pandemia attualmente in essere nel nostro Paese, con particolare riferimento ai numeri inerenti ai nuovi casi di positività individuati e alla pressione esercitata sulla rete ospedaliera, che sta tornando lentamente a salire, pur mantenendosi ancora lontana da quelli che sono i livelli di guardia.

Stando a quanto comunicato nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore sono stati individuati 5.735 contagi, a fronte di 203.511 tamponi eseguiti tra molecolari e antigenici. Di conseguenza, il tasso di positività è cresciuto dello 0,5%, attestandosi al 2,8%. I decessi sono stati undici (128.220 i morti Covid dall’inizio della pandemia), le guarigioni 1.991. Oltre quota 100 il totale complessivo dei nuovi ricoveri nei nosocomi di tutta la nazione: +11 nelle terapie intensive (299 in tutto) e +98 negli altri reparti (2.631). Gli attualmente positivi sono 112.266.

CORONAVIRUS ITALIA: TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI, FIRMATO L’ACCORDO

In attesa di scoprire i dati relativi al nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo la notizia della firma del protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi, validi per l’emissione del Green Pass, a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti. Un accordo predisposto dal commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. In esso è previsto che, nelle farmacie aderenti, il prezzo del test per la fascia d’età 12-18 anni sia pari a 8 euro, mentre per gli over 18, invece sia fissato a 15 euro. In particolare, per i tamponi sui minori d’età compresa tra i 12 e i 18 anni, le farmacie riceveranno un contributo da parte dell’amministrazione pubblica pari a 7 euro.

Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l’esecuzione dei test verranno eseguiti autonomamente dalle farmacie, con priorità alla fascia d’età 12-18 anni. Tale protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato nei prossimi giorni online sul sito internet istituzionale del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Covid-19.

