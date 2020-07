Bollettino coronavirus Italia 9 luglio/ Dati Min Salute: Ricciardi “Covid non finirà”

Osservando i casi emersi nell’ultimo bollettino coronavirus Italia redatto ieri dal Ministero della Salute (in collaborazione con Iss e Protezione Civile) si scorge una sostanziale conferma del trend dell’ultimo periodo, con lieve rialzo dei contagi ma con il dimezzamento netto delle vittime. Sono 15 i morti registrati ieri in tutta Italia (12 solo in Lombardia, ndr) con dato totale da inizio pandemia che sale a 34.914: sono invece 193 i nuovi contagi registrati sui 242.149 totali, di cui 13.595 ancora malati in questo momento (-647 rispetto a martedì). Tra i 193 nuovi contagi, ben 71 provengono dalla Lombardia, 49 dall’Emilia Romagna, 25 in Piemonte, 14 nel Lazio, 7 in Veneto e in Toscana: i pazienti ricoverati con sintomi sono 899 (-41) mentre 71 restano i posti occupati in terapia intensiva da tutte le 20 regioni. A chiudere il bollettino Covid Italia di ieri si segnalano anche 5 Regioni che non presentano nuovi contagi nelle ultime 24 ore Umbria, Sardegna, Molise, Valle d’Aosta e provincia di Trento.

RICCIARDI “CORONAVIRUS NON FINIRÀ”

«Questo virus rimarrà probabilmente per anni, recupereremo la vita normale probabilmente solo con il vaccino. Tra l’altro ora sappiamo che il virus si trasmette non solo con le goccioline di saliva, ma anche con l’aerosol. Dunque non bisogna abbassare la guardia, fino a quando non ci sarà un vaccino»: lo ha spiegato stamattina a Sky Tg24 Walter Ricciardi, ex Oms e oggi consigliere del Ministero della Salute. Osservando anche l’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, l’esperto sottolinea come ci vorranno ancora molti mesi per vedere un sostanziale azzeramento dei contagi anche se è il fronte “patogeno” del Sars-CoV 2 a preoccupare: «La patogenicità del coronavirus è immutata, è il suo impatto clinico ad essere enormemente diminuito in Italia. È sbagliato usare termini come ‘il virus è morto'”, perché si induce a pensare che il problema non esiste più. Invece l’impatto clinico è diminuito grazie alle misure e alle strategie adottate, e grazie al fatto che lo conosciamo meglio e sappiamo come gestirlo».



