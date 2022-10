Bollettino Coronavirus Italia 9 ottobre 2022/ Dati Min. Salute: positività al 20,3%

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 9 ottobre 2022, quali dati e quale situazione restituirà circa la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese? Lo scopriremo nel pomeriggio odierno, quando il Ministero della Salute divulgherà le nuove statistiche circa la pandemia. Intanto, riavvolgiamo di 24 ore il nastro temporale inerente allo scenario epidemiologico lungo lo Stivale, sottolineando che sono stati rilevati nelle ultime 24 ore 43.716 contagi su 215.035 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si è attestato al 20,3%, diminuendo di oltre un punto percentuale rispetto alla giornata antecedente.

Per quanto concerne i morti, le vittime sono state 60 nell’arco dell’ultima giornata, mentre i guariti sono stati 72.114. Non solo: le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 497.497, di cui 491.814 si trovano in isolamento domiciliare. E gli ospedali? Sono 5.489 i ricoverati nelle aree mediche Covid (+110), mentre i malati in terapia intensiva sono 194 (-4), di cui 22 sono ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, IL PEDIATRA FARNETANI: “CURARE ISOLAMENTO SOCIALE DEI BAMBINI”

In attesa di scoprire i dati del bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo le parole pronunciante dal pediatra Italo Farnetani e riprese da Sky Tg24, circa l’isolamento sociale dei più piccoli, già pesantemente messi alla prova negli ultimi due anni e mezzo dalle restrizioni e dai vari lockdown. Come ha spiegato l’esperto, infatti, “siamo ormai in ottobre, mese che insieme a novembre è caratterizzato da una ‘media mobilità’ e che ci accompagna verso il quadrimestre con il più alto numero di malattie fra i bimbi, da dicembre a marzo. Quindi, occorre entrare nell’ottica che ogni settimana avremo più malati della precedente, con il rientro nelle scuole e la maggior tendenza a stare in ambienti chiusi, dove si possono trasmettere con più facilità gli agenti infettivi”.

Fatta questa premessa, però, “voglio suggerire ai genitori di usare questo fine settimana in cui non è attesa pioggia per mettere in campo un’importante prevenzione: la prevenzione anti-isolamento sociale”.











