Bollettino coronavirus Italia, dati 10 aprile/ Dati Min. Salute: ricoverati in calo

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia di oggi, sabato 10 aprile 2021, con i dati aggiornati sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 18.938 nuovi casi positivi su quasi 363 mila tamponi processati tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è salito dal 4,7% di giovedì al 5,2% di ieri. La Regione più colpita è la Lombardia con 3.289 nuovi infettati, seguita da Campania (2.225), Piemonte (1.798) e Puglia (1.791).

Purtroppo resta elevato il dato dei decessi: 460 morti in più rispetto a giovedì, totale di 113.579 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. In calo il numero di attuali positivi, ovvero di soggetti che hanno il virus: -7.969 per un totale di 536.361 persone. Passiamo adesso ai dati sugli ospedali italiani: -60 ricoverati in terapia intensiva (3.603) e -702 pazienti negli altri reparti Covid (28.146).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Italia, prosegue il dibattito sulle riaperture. Il monitoraggio dell’Iss ha evidenziato i progressi, con una diminuzione generale del rischio, ma vietato abbassare la guardia. Intervenuto ieri in conferenza stampa, il presidente Silvio Brusaferro ha spiegato: «La curva in Italia ha raggiunto un plateau, c’è una decrescita lenta ma ci sono ancora alcune regioni con i contagi in aumento». Riflettori accesi soprattutto sul sovraccarico dei servizi ospedalieri e sull’ampia diffusione di alcune varianti, ma in base ai dati di ieri già otto regioni e due province autonome potrebbero passare alle restrizioni da fascia gialla: parliamo di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Bolzano, Trento e Umbria. Lega in pressing, ecco le parole di Salvini: «Se come questo venerdì anche nel prossimo ci sono dati in miglioramento per quanto mi riguarda dal lunedì successivo si può procedere con le riaperture».

