Bollettino coronavirus Italia/ Dati 13 settembre Min. Salute “resistere altri 6 mesi”

Dopo le ore 17 il Ministero della Salute provvederà come sempre a pubblicare il nuovo bollettino con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia: i dati di ieri hanno segnalato una situazione in sostanziale stabilità rispetto agli ultimi giorni, con 1.501 nuovi contagi complessivi e una crescita lieve ma ancora presente dei ricoverati in terapia intensiva. Il bollettino Covid-19 del 12 settembre mostrava infatti 286.297 casi totali da inizio pandemia (+1.501 nuovi casi in 24 ore), di cui 37.503 ancora positivi (+736) a fronte degli ultimi 92.706 tamponi in tutta Italia. Da segnalare purtroppo ancora 6 morti tra venerdì e sabato (35.603 totali), con 213.191 guariti-dimessi a livello generale (+759) e 35.370 persone ancora in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi da coronavirus. Sul fronte ospedaliero, si segnalano infine 2.133 ricoverati (+109), di cui 182 posti da terapia intensiva occupati (+7 in 24 ore). La diffusione del contagio nella giornata di sabato vede ancora la Lombardia in prima fila con 269 nuovi positivi, segue il Lazio con 155, Veneto, Emilia Romagna e Toscana con 138, Liguria 112, Campania 103.

CORONAVIRUS ITALIA: IL COMMENTO DI SPERANZA

«Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi», è il commento del Ministro della Salute Roberto Speranza nella intervista a Repubblica del 13 settembre 2020. In attesa del nuovo bollettino con tutti i dati epidemiologici sul coronavirus italiano, il titolare della Sanità manda un nuovo appello alla popolazione per “resistere” con le attuali regole ancora per l’autunno e l’inverno: «sono molto soddisfatto della ripresa della sperimentazione sul vaccino annunciato da AstraZeneca», continua il Ministro Speranza riferendosi alla ripresa degli studi post pausa per un caso anomalo riscontrato in un volontario inglese sottoposto all’inoculamento. «Stanno inoltre arrivando nuove cure innovative», annuncia Speranza, «Come Unione europea stiamo comprando un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed e’ in fase piu’ avanzata. Ci sono anche gli altri però». Domani sarà il grande giorno di ripresa della scuola a più di 6 mesi dall’ultima volta pre-lockdown: Speranza chiede di ridurre le polemiche «inutili, non è un problema della ministra Azzolina, ma di tutti noi». Infine, per quanto i tamponi, Speranza conclude «abbiamo rafforzato di molto la nostra capacità di fare test e miglioreremo ancora. L’obiettivo che ci siamo dati è non lasciare soli presidi e insegnanti, rinsaldare il legame che si era perso tra le scuole e il Servizio sanitario nazionale. Se ci saranno casi Covid, saranno le Asl a decidere come procedere».



