Bollettino coronavirus Italia/ Min. Salute 16 settembre: caos quarantena e scuola

Sono i nodi quarantena e scuola a rappresentare le maggiori incognite per l’evoluzione del coronavirus in Italia, al netto della crescita per ora stabile e lenta dei contagi e dei ricoveri: l’ultimo bollettino del Ministero della Salute pubblicato ieri ha registrato 1.229 nuovi casi in tutta Italia, con purtroppo 9 morti (2 in Lombardia), 695 nuovi guariti e 525 come aumento netto di persone attualmente positive al Covid-19. I tamponi ieri sono tornati a crescere esponenzialmente (+80.517) per cui ci si aspetta anche per oggi una più che probabile crescita dei casi a livello globale in tutto il territorio: da inizio pandemia sono in tutto 289.990 le persone contagiate da coronavirus, di cui 39.712 attualmente positive, 35.633 morti, 214.645 guariti-dimessi e anche 37.289 persone al momento in isolamento domiciliare. A livello ospedaliero, crescono le terapie intensive fino a 201 posti occupati (+4) e soprattutto i ricoverati in reparti Covid (2222, +100 in 24 ore); la Regione maggiormente colpita resta la Lombardia (+176 nuovi casi), segue Liguria con 141, Lazio 139, Campania 136 e Emilia Romagna 125.

CORONAVIRUS ITALIA: ANCORA CAOS QUARANTENA

Ma nell’attesa del nuovo bollettino coronavirus fornito come sempre dal Ministero della Salute, in Italia il doppio “nodo” che resta al momento insoluto riguarda i contagi a scuola e la discussione sulla durata della quarantena: se per il primo caso, ha spiegato oggi il consulente del Ministero Walter Ricciardi, si potrà avere un primo esito parziale sulla ripresa scolastica solo tra 14 giorni, sulle quarantenne il dibattito tra gli esperti è molto acceso. Ieri si attendeva la decisione del Comitato Tecnico Scientifico a riguardo ma l’esito è stato rinviato a nuovi aggiornamenti e approfondimenti nelle prossime settimane: l’Oms spinge per rimanere sui 14 giorni, Francia prova a tirare giù la quota a 7 giorni, diversi scienziati (come ad esempio il Patto Trasversale per la Scienza) hanno invece spiegato al Cts come l’ipotesi di 10 giorni potrebbe essere ideale in quanto la contagiosità dopo quella durata di isolamento precipita decisamente. Da ultimo, il viceministro della Salute Sileri ha spiegato ieri «Ridurre a 7 o 10 giorni la quarantena. E tampone obbligatorio alla fine. pero che venga accolta questa proposta». Oggi però sempre Ricciardi ha annunciato a Sky Tg24 che al momento «la linea è quella prudenziale del mantenimento dei 14 giorni […] permane sia da parte dell’Oms che dell’Ecdc l’indicazione a 14 giorni. Entrambe queste istituzioni ci dicono che, se si abbassa la durata – conclude l’ex Oms – si arriva a perdere il 10% dei casi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA