Bollettino coronavirus Italia/ Min. Salute 27 ottobre “Milano-Napoli misure più dure”

«Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza», lo scrive il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella lunga lettera al Fatto Quotidiano per spiegare i motivi dell’ultimo Dpcm in base alla crescita preoccupante dei contagi in tutta Italia. Ieri il bollettino del Ministero della Salute ha inquadrato ulteriormente la situazione sull’emergenza coronavirus: 17.012 nuovi aumenti di contagio totali, distribuiti su 141 morti (37.479 totali da inizio pandemia), 2423 guariti-dimessi e 14.443 l’aumento netto di nuovi casi nel Paese. Ad oggi in Italia sono positivi al Covid-19 236.684 persone (542.789 i casi da inizio emergenza): di questi, 1284 sono i posti occupati in terapia intensiva (aumento di altre 76 unità), 12.997 i ricoveri con sintomi (+991 in sole 24 ore) e 222.403 in isolamento domiciliare con zero o pochi sintomi. Resta la Lombardia ancora la più “malata” d’Italia con 3570 nuovi contagi in 24 ore: segue la Toscana con 2171 casi, 1981 Campania, 1698 Lazio, 1625 Piemonte.

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DI BRUSAFERRO (ISS)

Ancora Conte nella lettera in cui spiega la ratio dell’ultimo Dpcm sottolinea come il Governo non abbia deciso tali chiusure in maniera indiscriminata, «Puntiamo a ridurre momenti di incontro e afflusso sui mezzi. Diminuendo le occasioni di socialità, abbassiamo anche il numero di contatti rendendo così più facile fare i tracciamenti. Ora è il momento della responsabilità». In attesa dei nuovi dati oggi nel bollettino coronavirus del Ministero della Salute, interviene sul Corriere della Sera il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro che traccia un prospetto per le prossime complesse settimane di lotta al Covid: «Di fronte a un aumento significativo e repentino dei casi, però, possono emergere difficoltà: è necessario rispondere di volta in volta ampliando o restringendo l’offerta clinico assistenziale degli ospedali e di tutte le strutture sanitarie». Tra lockdown nazionale – evocato ancora ieri dal consulente del Ministro Speranza Walter Ricciardi – e ulteriori coprifuoco, il n.1 ISS ipotizza immediate misure restrittive per alcune zone del Paese, «Milano e Napoli dovranno essere pronte a provvedimenti locali mirati e anche più restrittivi».



