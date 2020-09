Bollettino Coronavirus Italia Min. Salute/ Dati 4 settembre: media di 1280 casi al dì

Staziona ormai stabilmente sopra le mille unità il numero di contagiati nel nostro Paese: è accaduto anche nel bollettino Coronavirus Italia di ieri, giovedì 3 settembre 2020, quando lungo lo Stivale sono stati riscontrati addirittura 1397 nuovi contagi, a fronte dei 1326 rilevati nelle 24 ore precedenti. Ciò significa che l’incremento è stato notevole (+71), anche e soprattutto a causa dell’elevato numero di tamponi eseguiti negli ultimi due giorni (194mila, di cui 92 mila soltanto nell’ultima giornata). Sono invece purtroppo 10 le persone morte (con un aumento di quattro unità rispetto alla giornata di mercoledì). I dati in aggiornamento vedono 272.912 italiani colpiti dal Covid-19 dall’inizio della pandemia, di cui 35.507 sono deceduti. 208.490 i guariti, mentre 28.915 sono ancora positivi attualmente (+1098). Da un punto di vista ospedaliero, sono 1.625 i ricoveri con sintomi nei reparti Covid (+70) mentre sono 120 i pazienti in terapia intensiva (+11 rispetto a mercoledì).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: MEDIA DI 1280 NUOVI CASI AL GIORNO

In attesa di conoscere nel pomeriggio odierno i dati aggiornati circa la pandemia, che andranno a costituire il nuovo bollettino Coronavirus Italia, è interessante analizzare la situazione anche da un punto di vista meramente geografico, mediante la graduatoria delle regioni più colpite in questa fase. Mantiene saldamente la posizione di vertice la Lombardia, prima con 228 nuovi contagi, precedendo sul poco agognato podio la Campania (193) e il Lazio (154). Seguono a ruota l’Emilia-Romagna (118), il Veneto (115), il Trentino-Alto Adige (91) e la Puglia (78). Degne di nota anche le statistiche elaborate da YouTrend in merito all’andamento della malattia in Italia rispetto alla scorsa settimana; i numeri rivelano che i casi totali sono 1280 in media al giorno (+161, +14,4% rispetto a 7 giorni fa), mentre sono di fatto invariati i dati relativi ai decessi. Capitolo dimessi e guariti: 277 (+10, +3,7%), con 86.888 tamponi (+12.195, +16,3%).



