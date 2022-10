Bollettino coronavirus Italia, oggi 24 ottobre/ Pregliasco: “Occhio alle varianti”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come d’abitudine, attorno alle 16:30 di oggi, lunedì 24 ottobre, verrà pubblicato il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia, con i dati raccolti dal Ministero della salute. Nelle ultime giornate sembra che la situazione coronavirus stia piano piano regredendo, anche se va comunque sottolineato che i contagi rimangono elevati. A far ben sperare, però, è la situazione all’interno degli ospedali.

Bollettino coronavirus Lombardia, oggi 24 ottobre/ Calano la positività e i ricoveri

Mentre attendiamo l’aggiornamento di oggi al bollettino coronavirus dell’Italia, recuperiamo i dati di ieri per avere un’immagine più precisa dell’andamento del contagio. Ieri i contagi sono stati 25.556, individuati grazie a 161.787 tamponi processati. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 15,8%, con una diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto a sabato. Diminuiscono di 30 unità i ricoveri nei reparti ordinari (per un totale di 7.017 pazienti ricoverati), mentre 2 pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva (portando il totale a 229). Infine, purtroppo, si sono registrati anche 52 nuovi decessi nella giornata di ieri (che portano il totale a quota 178.594 dall’inizio della pandemia).

Bollettino coronavirus Lombardia oggi 23 ottobre/ 21 morti, 4.646 casi, -23 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, PREGLIASCO: “OCCHIO ALLA VARIANTI”

Mentre attendiamo che il bollettino coronavirus dell’Italia venga aggiornato con i dati relativi all’andamento della pandemia nel nostro paese, recuperiamo anche il parere degli esperti che si sono espressi negli ultimi giorni. Questa volta a parlare è stato Fabrizio Pregliasco che ha detto che dobbiamo farci “trovare preparati rispetto all’arrivo di nuove varianti, che essendo ricombinazioni di lignaggi di Omicron, sembrano schivare le difese immunitarie pregresse”.

Secondo Pregliasco, insomma, la cosa importante è “continuare a vaccinare”. Sul vaccino, in particolare, avverte che “in questo momento è stato reso anche disponibile per i bambini, ma il target di riferimento rimane sostanzialmente lo stesso”. “Si deve insistere”, continua, “sui soggetti a rischio di ogni età con problematiche cardiache, respiratorie e che in qualche modo possono avere complicazioni”. Insomma, secondo Pregliasco la situazione pandemica, come attestano d’altronde il bollettino coronavirus, sembra essere sotto controllo, purché si continui a controllare l’insorgere di nuove varianti e si incentivi la campagna vaccinale.

Bollettino vaccini Covid oggi 23 ottobre/ 4^ dose a 4 milioni. Bimbi, esperti divisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA