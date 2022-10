Bollettino Coronavirus Lombardia 1 ottobre 2022/ Dati: tasso di positività in rialzo

Con l’arrivo dell’autunno, il ritorno a lavoro e sui banchi di scuola è il momento di dare un’occhiata al bollettino Coronavirus in Lombardia anche oggi, sabato 1 ottobre 2022, per scoprire quello che è l’andamento dell’epidemia nella Regione. I dati che sono arrivati dalle autorità sanitarie competenti in questa settimana segnalano un rialzo, soprattutto nel tasso di positività. In attesa del nuovo aggiornamento, però, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus in Lombardia di ieri nel dettaglio.

Bollettino Coronavirus Ministero della Salute 1 ottobre 2022/ Positività in calo

Il tasso di positività nelle scorse ore si è alzato al 20,9%, con un aumento dello 0,8% rispetto alla giornata precedente. Il dato in questione arriva a fronte del fatto che sono stati registrati 6.252 nuovi contagiati su quasi 30 mila test effettuati tra molecolari e antigenici. Il numero di morti per Covid si è invece innalzato di 12 unità, portando al totale di 42.546 vittime dall’inizio della pandemia. Aumentano purtroppo anche i ricoverati: +1 paziente in TI (9) e +43 pazienti negli altri reparti (581).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 30 SETTEMBRE/ +12 decessi, +44 ricoverati

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: TORNA L’ALLARME?

I dati del bollettino Coronavirus in Lombardia, come quelli di diverse altre regioni, sono peggiorati con l’arrivo dell’autunno ed in molti stanno temendo un possibile ritorno alle origini, con misure di precauzione rafforzate. A parlarne è stata Ilaria Capua. “Il virus non andrà via. Quello del morbillo, anch’esso di derivazione animale, è in giro da 2.500 anni. Ma perché Sars-CoV-2 dovrebbe andare via? Sta benissimo, circola, si modifica e si moltiplica”, ha avvertito la virologa come riportato da Adnkronos.

BOLLETTINO COVID ITALIA 30 SETTEMBRE/ Ministero Salute: 34.479 casi e +252 ricoveri

E sottolinea: “Cosa accadrà in autunno dipenderà da come si comporta Homo sapiens. Se Homo sapiens si fa la quarta dose, soprattutto le persone fragili, si comporta in un certo modo, evita determinati fattori di rischio allora la situazione andrà liscia. Altrimenti di nuovo gli ospedali andranno in sofferenza”. Poi l’avvertimento: “Però, mi dispiace dirlo, credo proprio che la mascherina quest’inverno bisognerà rimetterla”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA