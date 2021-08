Bollettino Coronavirus Lombardia 10 agosto/ Dati: oltre 300 pazienti ricoverati

Anche quest’oggi, martedì 10 agosto 2021, torna a rinnovarsi l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, attraverso il quale sarà possibile disporre di un quadro aggiornato circa l’andamento epidemiologico sul territorio regionale, con riferimento particolare ai nuovi contagi rilevati e alla pressione esercitata dal virus sugli ospedali, senza dimenticare il tasso di mortalità, per fortuna non così elevato in questo periodo, e le guarigioni.

Bollettino Coronavirus Italia 10 agosto/ Dati Min Salute: tasso di positività al 4,1%

Volgendo lo sguardo ai dati di ieri, si nota un crollo verticale in termini di nuovi casi (200), anche se i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati poco meno di 11mila (domenica erano stati oltre 36mila, ndr). Nonostante questo, il tasso di positività è in aumento e si attesta all’1,8%. Nelle ultime 24 ore si è inoltre riscontrato un unico decesso, che ha portato il totale di vittime di Covid-19 in Lombardia da inizio pandemia a quota 33.839. Infine, la situazione dei ricoverati negli ospedali lombardi: +2 pazienti in terapia intensiva (37) e -1 paziente negli altri reparti Covid (275). La provincia più colpita ieri, come di consueto, è stata quella di Milano (+69), seguita da Varese (+38) e Mantova (+14).

Crisanti: "Quarta ondata di Covid è già iniziata"/ "Vaccinazione non basterà"

CORONAVIRUS LOMBARDIA, ANDREA GORI: “I NO VAX SI AMMALERANNO IN MODO SEVERO”

In attesa di scoprire i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, sulle colonne de “La Repubblica” è intervenuto il professor Andrea Gori, responsabile del reparto di Malattie infettive del Policlinico di Milano, che ha sottolineato che il mezzo milione di 50 e 60enni non vaccinato, al rientro dalle vacanze, rischierà di ammalarsi seriamente e gli ospedali rischieranno di essere nuovamente intasati. “Chi è vaccinato ha un’infezione molto blanda, con rari casi di insufficienza respiratoria, quasi mai bisogno di assistenza con l’ossigeno – ha sottolineato l’esperto –. Le persone guariscono in fretta anche se non sono giovanissime”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 AGOSTO/ +200 contagiati, +1 decesso

I non vaccinati, invece, “si ammalano in modo serio: rapidamente vediamo chi ha bisogno del casco, della C-Pap, esattamente come nei mesi scorsi”. In Lombardia, quali sono le previsioni per le prossime settimane? Secondo Gori, “Milano si svuoterà sempre di più in agosto, quindi i contagi scenderanno e nelle prossime tre settimane resteremo stabili. Poi vedremo, con il rientro dalle ferie e la scuola. La gente riprenderà ad avere tanti contatti sociali. Temo si rischi di rivedere un film già visto, purtroppo”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA LUNEDÌ 9 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA