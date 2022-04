Bollettino Coronavirus Lombardia 10 aprile 2022/ Dati: tasso di positività al 13,1%

Il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 10 aprile 2022, è atteso per il tardo pomeriggio e conterrà i dati inerenti alla pandemia di Covid-19 e ricavati direttamente dal report diffuso a livello nazionale, dal momento che il Pirellone sospende le comunicazioni nel fine settimana. Mentre attendiamo di scoprire insieme a voi il numero dei nuovi positivi e della pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali lombarde, sottolineiamo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.540 nuovi casi positivi su oltre 65mila tamponi processati, fra molecolari e antigenici (il tasso di positività è stimato al 13,1%). 17, purtroppo, i decessi (39.440 vittime da inizio emergenza sanitaria).

Capitolo ospedali: sono 39 i degenti in terapia intensiva, mentre salgono leggermente i pazienti negli altri reparti Covid (1.108). Per ciò che riguarda la suddivisione dei casi positivi provincia per provincia, il bollettino Coronavirus Lombardia di ieri vedeva al primo posto Milano (2.768 nuovi casi), Brescia (1.038), Varese (862), Monza e Brianza (764), Como (509).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 APRILE. FONTANA: “NON PASSI IL MESSAGGIO CHE TUTTO È FINITO”

In attesa di scoprire i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, diamo un’occhiata all’andamento delle somministrazioni del secondo booster ai pazienti cosiddetti “super fragili”. Finora, scrive “La Repubblica”, dei 190mila immunocompromessi e pazienti trapiantati che possono fare il richiamo “si sono vaccinate meno di 7mila persone, di cui 2.200 tra Milano e hinterland, poco meno del 4% degli aventi diritto”. Insomma, numeri ancora al ribasso, nonostante la campagna vaccinale collegata alla quarta dose sia iniziata da diverse settimane.

La Regione, dal canto suo, sceglie di percorrere la via della prudenza: “Non deve passare il messaggio che è finito tutto – ha dichiarato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana –. Bisogna individuare alcune regole minime dalle quali non derogare mai, per esempio la mascherina al coperto io penso e temo che dovremo continuare a tenerla finché saranno trovate soluzioni definitive per guarire da questo terribile virus”.











