Bollettino coronavirus Lombardia 11 luglio/ Salgono i contagi, ‘solo’ 121 ricoverati

La variante Delta cresce in tutta Italia, compresa la Lombardia, dove i contagi negli ultimi giorni sono tornati a salire dopo quasi 2 mesi: il bollettino quotidiano da un lato registra l’inversione di tendenza sui nuovi casi, dall’altro però conferma la zona bianca per la Regione Lombardia con la diminuzione comunque generale di ricoveri e vittime. Ancora ieri, sono stati 205 i nuovi contagi registrati su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale di tasso di positività dello 0,58%: 3 le nuove vittime, con un totale drammatico che sale a 33.798 da inizio pandemia.

Continua però a calare la pressione sugli ospedali per i malati Covid, complice sicuramente l’abbassamento dell’età di contagio che rende meno gravi gli effetti-sintomi, e per la protezione comunque garantita dai vaccini anti-Covid che riducono l’insorgere grave della malattia: 121 i ricoverati (-6 rispetto a venerdì) mentre sono 37 i pazienti nelle terapie intensive (+2). Ad oggi in Lombardia sono positivi al Covid 8.460 persone, 392 in meno rispetto alle precedenti 24 ore.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, AL VIA CAMPAGNA VACCINI “SPECIALE” PER OVER 60

«Vista la diffusione della variante Delta, con Milano che ha una copertura dell’81,3% della fascia over 60 contro la media regionale dell’85,6%, ho chiamato il sindaco Sala proponendogli l’avvio di una campagna vaccinale speciale a Milano dedicata a quella fascia d’età», ha annunciato ieri la vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, responsabile anche del Welfare Sanità lombardo. Dopo l’emergere dell’ultimo bollettino coronavirus e dopo il monitoraggio nazionale che ha confermato la Lombardia (come tutto il Paese) in zona bianca, la decisione di accelerare ulteriormente sui vaccini vede centrale l’iniziativa “speciale” sugli over-60: «D’Accordo con il sindaco e con i presidenti dei Municipi in settimana organizzeremo questa campagna nei quartieri di Milano attraverso l’impiego di camper di Areu e la somministrazione del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson», conclude Moratti non prima di lanciare un ulteriore raccomandazione ai cittadini in vista della finalissima di questa sera agli Europei 2020, con Italia-Inghilterra, «La battaglia contro il COVID non è stata ancora vinta, la variante delta è molto insidiosa. La gioia di seguire insieme un evento sportivo non deve diventare, come già successo in passato, occasione di contagio. Non diamo un’altra chance al virus, agiamo come prudenza».

