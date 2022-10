Bollettino coronavirus Lombardia 12 ottobre 2022/ Aumenta il tasso di positività

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre, verrà aggiornato il bollettino coronavirus della Regione Lombardia, con i dati raccolti sull’andamento pandemico dell’ultima giornata sul territorio regionale. Nell’ultimo periodo i contagi sembrano essere in costante crescita, facendo pensare agli esperti che potremmo essere vicini ad una nuova ondata, anche se per ora sembra più probabile l’opzione che il covid procederà ad onde, frequenti ma meno intense e di durata ridotta rispetto alle ondate viste nel corso degli ultimi anni.

Comunque, mentre attendiamo che si concluda la raccolta dei dati per la giornata di oggi, recuperiamo il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, martedì 11 ottobre. In regione i nuovi contagi ieri sono stati 14.025, individuati grazie all’analisi di 63.098 tamponi molecolari e rapidi. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 22,2%, con un considerevole aumento rispetto a quello registrato lunedì, che era fermo a quota 17,8%. A tal proposito, però, va ricordato che il dato sulla positività all’inizio della settimana è fortemente influenzato dal fine settimana, in cui l’individuazione dei nuovi contagi rallenta notevolmente.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DELLE PROVINCE

Insomma, il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri sembrava dimostrare un aumento considerevole dei nuovi positivi sul territorio, ma bisogna tenere del conto del fattore fine settimana. Comunque sia, continuando ad andare a fondo dei dati pubblicati ieri in merito alla pandemia in regione, bisogna purtroppo segnalare anche 13 nuovi decessi che portano il totale a quota 42.682. Rimangono, invece, complessivamente positivi i dati in merito alle ospedalizzazioni di ieri con 87 nuovi ingressi nei reparti ordinari (per un totale di 1.040 pazienti ricoverati).

Ancora migliore il dato degli accessi nelle terapie intensive, che secondo il bollettino coronavirus della Regione Lombardia ieri è aumentato di solamente 1 unità, portando il totale a 15 pazienti ricoverati. Continua, infine, a rimanere in testa ai contagi giornalieri la provincia di Milano, con 3.724 casi individuati ieri (dei quali 1.324 in città). Seguono, infine, le province di: Bergamo 1.289; Brescia 1.878; Como 1.131; Cremona 444; Lecco 612; Lodi 320; Mantova 597; Monza e Brianza 1.213; Pavia 745; Sondrio 305; Varese 1.482.











