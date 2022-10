Bollettino Coronavirus Lombardia 13 ottobre 2022/ 9.126 casi, +61 ricoveri

Bollettino Coronavirus Lombardia: i dati di ieri

In attesa di conoscere i dati del Bollettino Coronavirus in merito alla Regione Lombardia di oggi, 13 ottobre 2022, andiamo a vedere i dati di ieri. Il bollettino diffuso da Regione Lombardia il 12 ottobre 2022 parla di un aumento importante di casi: sono 9.126 i nuovi contagi, con il tasso di positività che si stabilizza al 20,8% sui 43.706 tamponi processati tra martedì e mercoledì. Le persone positive al Covid-19 in Lombardia numericamente sono 89.634 nell’ultimo bollettino: di questi 88.519 si trovano in isolamento domiciliare mentre 1.101 sono i ricoverati nei reparti Covid (61 in più rispetto alla giornata di ieri) e 14 le terapie intensive occupate. 10 invece i decessi che da inizio pandemia in Lombardia portano il dato dei morti a 42.692.

Analizzando nel dettaglio i dati sul contagio nelle province lombarde, Milano è come spesso accade in testa. Sono 2.356 i casi nelle 24 ore precedenti al bollettino nel capoluogo, a Bergamo 829, a Brescia 1.163, a Como 750, a Cremona 311, a Lecco 391, a Lodi 196, a Mantova 362, a Monza e Brianza 842, a Pavia 489, a Sondrio 237 e a Varese 841.

Intanto a Cartabianca, su Rai 3, Matteo Bassetti ha fatto il punto sulla situazione del Coronavirus in Italia. L’infettivologo ha affermato: “Oggi il Covid è una malattia profondamente diversa che non da fortunatamente più quelle forme gravi salvo in alcune situazioni, e se siamo qui è grazie da una parte alla vaccinazione, dall’altra alle guarigioni e dall’altra al fatto che la variante omicron è meno aggressiva rispetto alle varianti precedenti”.

Secondo Bassetti, la nuova andata sarà da affrontare con un approccio nuovo e differente rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni: “Io credo che bisogna guardare oggi a questo virus in maniera diversa. noi non possiamo continuare ad avere lo stesso tipo di atteggiamento del 2020 e del 2021, ci vogliono meno restrizioni, ci vogliono meno obblighi e ci vuole più consapevolezza da parte dei cittadini di quanto siano importanti i presidi che abbiamo a disposizione”. L’infettivologo e direttore del San Martino di Genova ha poi ribadito l’esigenza di eliminare la quarantena per i positivi.

