Bollettino Coronavirus Lombardia 13 settembre/ Dati: tasso di positività al 9,7%

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Anche oggi si attende pazientemente la pubblicazione del bollettino Covid di oggi, martedì 13 settembre, sul portale della Regione Lombardia. Ogni giorno, il Pirellone pubblica i numeri dei nuovi casi di positività e dei decessi, ma anche quelli relativi all’andamento dei ricoveri e dell’occupazione delle terapie intensive. Per poter capire come sta cambiando la situazione del Coronavirus, è utile riepilogare i dati del bollettino della Regione Lombardia di ieri, lunedì 12 settembre. Nella giornata appena trascorsa si sono registrati 778 nuovi contagi; considerando che sono stati effettuati 7.947 tamponi, il tasso di positività di ieri è stato pari al 9,7%, dunque in leggera diminuzione rispetto al week-end.

Nel bollettino Lombardia di ieri compare anche il triste dato dei decessi a causa dell’infezione, pari a 7 nuove morti che portano il totale da febbraio 2020 a 42.475 vittime. In leggero peggioramento la situazione degli ospedali, con l’ingresso di 1 paziente in terapia intensiva (per un totale di 14) e di 7 pazienti nei reparti ordinari (portando quindi il totale a 514 soggetti). Andando a esaminare la situazione in base alle Province, troviamo ancora una volta Milano in testa con 220 casi, di cui ben 121 soltanto a Milano città. Seguono a ruota Brescia con 119 nuovi contagi, Bergamo (90), Pavia (76), Varese (49), Como (46), Monza e Brianza (39), Mantova (28), Sondrio (27), Cremona (24), Lecco (20) e infine Lodi con 11 casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, +307% CASI LONG COVID IN EUROPA

Dedichiamoci ora a recuperare le principali notizie legate al Coronavirus. Secondo quanto ha diffuso questa mattina l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in questi primi due anni pandemia sono circa 17 milioni le persone in Europa che sono state soggette al cosiddetto ‘Long Covid’, con un quadro sintomatologico durato almeno 3 mesi. Questa stima è stata ottenuta tramite un modello dell’Institute for Health Metrics and Evaluation della School of Medicine dell’Università di Washington, Stati Uniti.

Ma non è tutto: tra il 2020 e il 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato un aumento del 307% di casi di long Covid, che in concreto significa che “milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa sindrome”, come spiega l’Oms stesso. Nel frattempo, dagli Stati Uniti arriva anche la decisione di puntare a una vaccinazione annuale contro il Coronavirus, proprio come avviene già adesso per l’influenza.

