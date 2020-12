Bollettino coronavirus Lombardia/ 16 dicembre: “dati in costante miglioramento”

Mentre l’Italia si appresta ad entrare in giorni molto difficili per via del nuovo lockdown che si preannuncia all’orizzonte (decisiva la riunione con le Regioni stamani e quella del Governo oggi pomeriggio), la Regione Lombardia registra un deciso miglioramento confermato nelle ultime settimane. Calano i positivi e i ricoveri, ma restano purtroppo alti i numeri sulle vittime infettate dal Covid-19: ieri il bollettino di Palazzo Lombardia contava ancora 114 morti (23.991 totali da inizio pandemia), con 2.404 puoi casi (133 debolmente positivi) e 4.721 nuovi guariti-dimessi in 24 ore. Il tasso di positività della Lombardia cala fino all’8,6%, inferiore alla media nazionale, con gli ultimi 27.676 tamponi processati: il fronte ospedali vede il calo di 29 posti in terapia intensiva (656 totali) e di 57 ricoveri con sintomi Covid (4.996 totali posti occupati). Ad oggi sono positivi al coronavirus 75.890 lombardi, dato inferiore a Veneto, Campania e Lazio: a livello di contagi in province invece, è Varese a guidare la lista con 632 nuovi contagi ieri, segue Milano con 594, Como 447 e Mantova 112.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI GALLERA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus in arrivo oggi pomeriggio dopo le 17 dai canali social di Palazzo Lombardia, è intervenuto a Tg Com24 l’assessore al Welfare Sanità Giulio Gallera per fare il punto della situazione a 10 giorni dal Natale. «I dati della Lombardia sono costantemente in miglioramento, oggi abbiamo 2400 nuovi casi su 27-28 mila tamponi, abbiamo una riduzione sia dei posti letto non in terapia intensiva (-57) sia nelle terapie intensive (-29). E’ chiaro che non bisogna abbassare la guardia ed avere un atteggiamento estremamente prudente». Per il responsabile della sanità lombarda, il richiamo alla prudenza e alla responsabilità deve comunque essere d’obbligo anche per i prossimi giorni, «perché oggi una recrudescenza arriverebbe in una situazione in cui gli ospedali hanno ancora un numero significativo di pazienti Covid ricoverati, quindi rischia di essere ulteriormente problematica». Davanti invece alle polemiche per le code nelle piazze dello shopping durante il weekend, Gallera come il Presidente Fontana si distanziano dalla linea “polemica” di parte del Governo e del Cts nazionale: «Non bisogna spaventarsi se la gente esce di casa per fare acquisti o altro, è necessario portare la mascherina, rispettare il distanziamento e scaglionare gli ingressi nei negozi. Sono fiducioso nei confronti dei cittadini. Se poi per Natale sarà necessaria una ulteriore stretta la valuteremo tutti insieme».



