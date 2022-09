Bollettino coronavirus Lombardia 16 settembre/ ISS: “Cala incidenza, rt stabile”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Oggi pomeriggio, generalmente attorno alle 17, verrà emanano l’aggiornamento ufficiale al bollettino coronavirus della Regione Lombardia con il numero complessivo di contagi, decessi e ricoveri. Grazie a questo strumento possiamo capire come stia procedendo la situazione pandemica nel nostro paese, che sembra essere in una fase di calo ormai da diverse settimane. Aspettando i dati quotidiani, recuperiamo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, venerdì 16 settembre.

Bollettino coronavirus Italia 16 settembre/ Gimbe: "Ricoveri in calo del 13%"

Ieri sono stati individuati 3004 nuovi contagi in seguito all’analisi di 23 mila tamponi. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 12,6%, in aumento rispetto alla giornata di mercoledì nella quale era fermo all’11,7%. Purtroppo, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha registrato anche 10 nuovi decessi, che portano il totale in regione a quota 42.397. Dal punto di vista della pressione ospedaliera, ieri si sono registrati –18 ingressi nei reparti ordinari e +1 in terapia intensiva. All’interno delle province, Milano continua a trainare i contagi con 799 casi (334 in città), seguita da Brescia (436) e da Bergamo (338).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 SETTEMBRE/ +10 morti, tasso positività 12,6%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL REPORT SETTIMANALE DELL’ISS

Insomma, i dati del bollettino coronavirus della Lombardia sembrano suggerire che, almeno per questo momento, la situazione pandemica sembra essere piuttosto positiva, ma bisognerà ancora attendere i prossimi sviluppi, soprattutto dopo un paio di settimane dall’apertura delle scuole. A dire che ci troviamo in una fase di calo è anche il rapporto settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità, pubblicato ogni venerdì.

Innanzitutto, il report dell’ISS evidenza un calo dell’incidenza settimanale a livello nazionale, che si attesta a 186 casi ogni 100.000 abitanti (la settimana scorsa erano 197). Rimane, però, stabile l’RT nel nostro paese, che in settimana è stato in media di 0,92, uguale alla settimana precedente. Similmente, il rapporto, come confermano anche gli ultimi bollettino coronavirus sia in Italia che in Lombardia, sottolinea anche che il tasso di occupazione delle terapie intensive è calato all’1,4%, mentre quello del raparti ordinari al 5,7% (rispetto all’1,9% e al 6,5% della scora settimana). In questo contesto, due regioni italiane sono classificate dall’Iss con rischio moderato, mentre in cinque regioni si è registrata almeno un’allerta di resilienza (in una di queste cinque le allerte sono state molteplici).

Bollettino coronavirus Italia 15 settembre/ Ministero Salute: 60 morti, -87 ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA