Bollettino Coronavirus Lombardia 17 aprile 2022/ Dati: tasso di positività al 12,7%

Nella giornata di oggi, domenica 17 aprile 2022, torna a palesarsi il bollettino Coronavirus Lombardia con i dati aggiornati sulla situazione connessa alla pandemia di Covid-19. L’occasione si rivelerà favorevole per effettuare una ricognizione puntuale circa i nuovi casi di positività rilevati, che nelle ultime 24 ore sono stati 8.598 su 67.713 tamponi processati, tra molecolari e antigenici (tasso di positività pari al 12,7%). Per quanto concerne il dato dei decessi, purtroppo anche sabato il numero delle vittime non è stato esiguo: sono state in tutto 34, per un totale di 39.597 vittime Covid da inizio emergenza sanitaria.

Bollettino Coronavirus Italia 17 aprile 2022/ Dati Min. Salute: positività al 15%

Capitolo ricoverati negli ospedali: le persone degenti con sintomi sono al momento 1.126, di cui 35 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 165.772 soggetti. La ripartizione dei nuovi casi provincia per provincia ha visto ai primi cinque posti della poco amata classifica le realtà territoriali di Milano (2.940 nuove positività), Brescia (1.033), Varese (821), Monza e Brianza (811) e Bergamo (570).

Bollettino vaccini Covid oggi 17 aprile/ 77.249 quarte dosi somministrate

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 APRILE: FOCUS SU ANTIVIRALI E MONOCLONALI A LIVELLO REGIONALE

In attesa di conoscere i numeri del bollettino Coronavirus Lombardia, segnaliamo che, sulle colonne del “Corriere della Sera”, è intervenuta Antonella D’Arminio Monforte, direttore delle Malattie infettive dell’Asst Santi Paolo e Carlo, per parlare degli antivirali e dei monoclonali: “I pazienti si sfebbrano prima – ha detto –, sentono subito alleviarsi la forte astenia che accompagna il contagio. Dall’altro lato però, antivirali e monoclonali vanno usati entro pochi giorni dall’esordio dei sintomi o dal tampone”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 APRILE/ 8.598 nuovi casi, +34 decessi

“Alcuni colleghi sono molto attivi e sensibili al tema – ha spiegato il primario –. Ci scrivono per e-mail, allegano la scheda con i dettagli del loro assistito. Il sistema funziona bene, ma per una minoranza di medici di famiglia”. Situazione simile all’ospedale Niguarda di Milano, dove il dottor Massimo Puoti, alla guida delle Malattie infettive, ha asserito: “Il 50/60 per cento delle richieste arriva da altri reparti o strutture o dagli stessi pazienti, il 20/30 per cento dai colleghi sul territorio. Sempre gli stessi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA