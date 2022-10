Bollettino coronavirus Lombardia 17 ottobre/ Sotto controllo la pressione ospedaliera

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Puntuale come sempre, attorno alle 17 di oggi, lunedì 17 ottobre, dovrebbe arrivare l’aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, con il numero aggiornato dei contagi sul territorio regionale. In generale, sembra che nell’ultimo periodo, sia a livello locale che a livello nazionale, l’emergenza pandemica proceda in modo altalenante, tra giornate di crescita ed altre di calo, mentre fortunatamente rimane stabile e sotto controllo la pressione all’interno degli ospedali nazionali.

Comunque, mentre attendiamo l’aggiornamento quotidiano del bollettino coronavirus della Regione Lombardia, sempre a cura del Ministero della Salute, recuperiamo i dati di ieri, domenica 16 ottobre, per avere un’idea più precisa dell’andamento pandemico. Nella giornata di domenica 16 ottobre i nuovi contagi sono stati 5.653, individuati dopo l’analisi di 33.598 tamponi tra molecolari e rapidi. Il tasso di positività, basato proprio sul rapporto tra questi dati, è sceso ieri a quota 16,8% (con una buona diminuzione rispetto a sabato che si attestava al 20%). Ma questo potrebbe essere dovuto anche alla ormai classica difficoltà del sistema sanitario a tenere traccia dei nuovi dati nel fine settimana, quindi non si può escludere che tra lunedì e martedì ci sarà un “aumento” dei contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Continuando ad analizzare i dati registrati dal bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, domenica 16 ottobre, purtroppo bisogna sottolineare anche 19 nuovi decessi, che portano il totale a quota 42.788. Attualmente in Lombardia sono ancora positivi 96.694 cittadini, dei quali 95.543 sono in isolamento domiciliare senza grossi sintomi negativi.

La situazione degli ospedali lombardi registrata dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri rimane piuttosto positiva, con +12 ricoveri in più nelle terapie ordinarie (per un totale di 1.135 pazienti ricoverati). Ancora migliore la situazione nelle terapie intensive, con 16 posti attualmente occupati da altrettanti pazienti, senza incrementi rispetto a sabato. Nelle province Milano rimane in testa con 1.579 casi registrati, seguono, invece, Bergamo 509, a Brescia 681, a Como 440, a Cremona 179, a Lecco 216, a Lodi 127, a Mantova 236, a Monza e Brianza 508, a Pavia 304, a Sondrio 247 e a Varese 504. Seguiremo l’andamento della pandemia da vicino, grazie agli aggiornamenti quotidiani e puntuali del bollettino del coronavirus, sia per la regione Lombardia che per l’Italia.

