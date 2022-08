Bollettino Coronavirus Lombardia 18 agosto/ Dati: tasso di positività in netta salita

Il bollettino Coronavirus in Lombardia torna a impensierire la popolazione: passata la fase clou delle vacanze estive, adesso è il momento di ridare un’occhiata a quello che è l’andamento dell’epidemia nella Regione con i dati di oggi, giovedì 18 agosto 2022. I numeri che sono arrivati nelle scorse ore dalle autorità sanitarie competenti non sono stati ottimistici: con il ritorno dalle ferie è aumentato il bilancio dei tamponi effettuati e di conseguenza anche il tasso di positività. In attesa del nuovo aggiornamento, però, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus in Lombardia di ieri nel dettaglio.

Bollettino vaccini Covid oggi 18 agosto/ Quarte dosi salgono al 27% della popolazione

È stato segnalato un rialzo netto nel tasso di positività, passato dal 10,2% al 14,4%. I nuovi casi infatti sono stati 4.654 a fronte di 32.129 tamponi processati, tra molecolari e rapidi. I decessi sono stati purtroppo 11. Fa ben sperare, però, la situazione relativa ai guariti e all’occupazione degli ospedali. La Regione ha comunicato che i ricoverati sono stati -3 in terapia intensiva (totale 27) e -26 negli altri reparti Covid (891).

Bollettino Coronavirus Italia 18 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività 15,9%

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LA SUDDIVISIONE DEI CONTAGI PER PROVINCIA

Ormai manca poco all’arrivo del bollettino Coronavirus in Lombardia di giovedì 18 agosto 2022, ma nel frattempo andiamo a vedere, oltre i dati, anche quella che è la distribuzione dei casi di positività nelle diverse province della Regione. I centri abitati più popolati sono come di consueto anche quelli che raccolgono il maggior numero di nuove infezioni.

In cima alla lista, come comunicato nel bollettino di ieri dalla Regione, si trova infatti ancora una volta Milano (1.055 casi di cui 363 a Milano città). A seguire ci sono Brescia (719) e Bergamo (517). Numeri ben distanti da questi ma comunque elevati si registrano inoltre a Varese (379), Mantova (343) e Monza e Brianza (321). Sotto le trecento unità si trovano invece Como (291), Cremona (279) e Pavia (271). Non destano particolare preoccupazione infine Lodi (141), Lecco (127) e Sondrio (98). La situazione resta insomma sotto controllo almeno fino a questo momento.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 AGOSTO/ Dati: +4.654 nuovi contagi, 11 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA