BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 OTTOBRE/ Ricoveri in rialzo

Attesa per il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, martedì 18 ottobre 2022. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 1.864 nuovi casi positivi su 12.435 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La provincia con più casi positivi si conferma quella di Milano (572), seguita da quelle di Brescia (283) e Monza e Brianza (206).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 OTTOBRE 2022/ +113 decessi, +65 ricoverati

Il tasso di positività – ovvero la percentuale di infettati sui test processati – si attesta al 14,9 per cento. Il bollettino coronavirus Lombardia di lunedì ha registrato 13 nuovi decessi per Covid-19: totale di 42.801 vittime dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Infine, la situazione dei ricoverati: +4 pazienti in terapia intensiva (20) e +14 pazienti negli altri reparti (1.149).

"Covid, creato virus mortale all'80%"/ Boston smentisce Daily Mail "Studio travisato"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Lombardia, registriamo le nuove dichiarazioni di Lorenzo Pregliasco. Il docente di Igiene dell’Università Statale di Milano si è soffermato sulla nuova ondata di Covid-19 e in particolare sulla campagna vaccinale: “Credo sia importante rilanciare questa vaccinazione. Va da sé che nel prossimo futuro dovremo arrivare a un appuntamento annuale, magari con vaccini combinati, che sono in corso di validazione, per fare una sola puntura e proteggersi da influenza e Covid“. Pregliasco ha sottolineato che il punto di arrivo dovrà essere quello dei richiami vaccinali annuali: “Per ora io credo che questa sia un’indicazione alla luce di una stagione che potrebbe essere ancora impegnativa, con presenza insieme di influenza e Covid. Quindi per ridurre gli effetti della co-circolazione di più virus respiratori ci sta”-

Susanna Tamaro: “perdono è linfa vitale rapporti umani”/ “Dopo Covid ripartire da...”

Pregliasco si è poi soffermato sul dibattito sul mondo della scuola: “Io credo sia importante una pianificazione di interventi. Il primo è senz’altro quello dei meccanismi di ventilazione e dell’utilizzo dei sistemi di disinfezione ambientale. E’ chiaro che si tratta di un investimento non da poco, ma può migliorare la qualità dell’aria delle aule e delle scuole. Tutto questo può far bene in senso lato, anche rispetto ai rischi di altri virus e batteri”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA