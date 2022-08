Bollettino Coronavirus Lombardia 19 agosto/ Contagi e ricoveri sotto controllo

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Dopo una giornata di mercoledì piuttosto difficile per il bollettino coronavirus della Lombardia, nella giornata di ieri i dati sembravano essere tornati sotto controllo. Si dovrà attendere fino alle 17 di oggi per scoprire se i dati di oggi, venerdì 19 agosto, confermino il trend di discesa della giornata di ieri, oppure se sia ora di puntare nuovamente i riflettori sui contagi all’interno della regione. Mentre aspettiamo l’aggiornamento, recuperiamo i dati pubblicati nel bollettino coronavirus di ieri.

Bollettino Coronavirus Italia 19 agosto/ ISS: "Diminuisce pressione ospedaliera"

Nella giornata di giovedì i contagi registrati sono stati 3.029 a fronte di 21.769 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività era sceso a quota 13,9%, con un decremento di 0,5 punti percentuali rispetto a mercoledì (che era schizzato al 14,4%). I decessi registrati dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri sono stati purtroppo 16. Positivamente in calo la pressione ospedaliera, che ha visto –7 ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Sempre in testa per numero di contagi, la provincia di Milano con 808 casi, seguita da Brescia (445) e da Varese (266).

Bollettino vaccini covid oggi 19 agosto/ +20mila quarte dosi inoculate

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: IN CINA TEST POSITIVITÀ AI PESCI

Mentre il bollettino coronavirus della Lombardia, ma anche quello nazionale, sembra lasciar ben sperare per la situazione pandemica nel nostro paese, la Cina sembra procedere in una direzione diversa. Fin dall’inizio del coronavirus la strategia cinese è stata quella di “tolleranza zero” nei confronti dei positivi. Ancora oggi, chi viaggia in Cina, deve sottoporsi ad una quarantena di 7 giorni, ai quali se ne aggiungono altri 3 di osservazione. In molte città per partecipare a qualsiasi evento pubblico, ma anche prima di entrare in un negozio è necessario presentare un tampone negativo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 AGOSTO/ RT e ricoveri in calo

L’assurdo, però, è la regolamentazione del traffico ittico, che prevede un tampone ai pescatori che rientrano nel porto, ed un tampone a tutto il pescato della giornata. Non è chiaro cosa succederà ai pesci nel caso risultassero positivi, ma un portavoce del governo, citato da Adnkronos, ha spiegato le motivazioni dietro a questa decisione. Nonostante i controlli stingenti, infatti, il covid continua a correre in Cina e si suppone che possa essere collegato ai pescatori che, al largo, entrano in contatto con i colleghi stranieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA