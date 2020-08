Bollettino coronavirus Lombardia 19 agosto/ Gallera “6mila tamponi in più al giorno”

«Non è più la Regione Lombardia la culla del coronavirus», così oggi sul Corriere della Sera l’epidemiologo e docente di Statistica alla Statale di Milano, prof. Carlo La Vecchia, commenta i dati dell’ultimo periodo mostrando come il bollettino fornito ogni giorno dalla Regione suggerisce un allargamento della pandemia in Italia pur con dati e numeri ancora non preoccupanti. «Il vero tema è il sovraccarico del servizio sanitario, l’impossibilità di curare un numero esorbitante di malati gravi, e su questo non torneremo al dramma della scorsa primavera», conclude l’esperto consigliando dunque di non allarmarsi troppo per l’aumento dei contagi, «anche dovessero arrivare a mille nuovi positivi al giorno in Italia». Nel frattempo ieri la Lombardia ha riportato numeri “normali” non essendo più la prima Regione per numero di nuovi contagi giornalieri: sono in tutto 50 i nuovi contagi (6 debolmente positivi, 1 a seguito di test sierologici) sui 97.473 totali da inizio pandemia (5.314 le persone attualmente positive), mentre sono stati 5.548 i tamponi processati tra lunedì e martedì. Per il secondo giorno connettivo si registra per fortuna la casella delle vittime “ferma” al drammatico numero di 16.840 morti da inizio emergenza, mentre salgono ancora i guariti-dimessi fino a 75.319 (+71).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, PRONTI 6MILA TAMPONI IN PIÙ AL GIORNO

Lato ospedali, il bollettino della Regione Lombardia del 18 agosto – in attesa di quello odierno in arrivo dopo le ore 16.30 sui canali social di Palazzo Lombardia – mostra 14 ricoverati in terapia intensiva – dato stabile per il terzo giorno consecutivo – e 150 i pazienti in reparti Covid-19, aumento invece di 3 unità rispetto a ieri. Sul fronte dell’espansione territoriale del coronavirus, dei 50 nuovi positivi 15 vengono da Milano, 13 Bergamo, 6 Mantova, 4 Monza, 3 Pavia mentre sono zero casi positivi a Lecco, Lodi, Varese, Sondrio e Cremona. «Il sistema di Regione Lombardia può sostenere almeno 6.000 tamponi aggiuntivi al giorno per chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, rispetto alla media di quelli realizzati in questo periodo (circa 7.000)», scrive su Facebook l’assessore al Welfare Giulio Gallera annunciando da giovedì – come previsto dall’ordinanza della Lombardia – i tamponi a Malpensa per i viaggiatori in arrivo da Grecia, Malta, Spagna e Croazia. Il ritardo è dovuto al fatto che la Sea, società che gestisce gli aeroporti milanesi, solo ora è riuscita «a mettere a disposizione uno spazio sufficiente per allestire 3 gazebo all’aeroporto di Malpensa che funzioneranno da giovedì prossimo 8 ore al giorno grazie agli operatori sanitari dell’Ats Insubria, delle Asst Sette Laghi e Valle Olona».



