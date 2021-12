BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 19 DICEMBRE/ 1233 ricoveri: allarme tamponi

Sono attesi come sempre nel pomeriggio i dati del bollettino coronavirus per Regione Lombardia: dalle ore 17, con il bollettino nazionale del Ministero della Salute sarà possibile scoprire l’evoluzione del contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore, dopo che ieri si è segnato l’aumento di 6.119 nuovi casi contagiati, con 24 morti (34.718 da inizio pandemia).

Il peggioramento principale, posto che il tasso di positività si è fermato attorno al 4%, riguarda però la pressione sulle strutture ospedaliere: in Lombardia ad oggi vi sono 63.117 positivi al coronavirus, di cui 61.740 in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, 154 le terapie intensive occupate (aumento di 7 unità) e 1.223 i ricoveri ordinari Covid, aumento di 30 posti rispetto al bollettino di ieri. Il contagio a livello provinciale vede Milano in testa con 2.316 nuovi contagi, poi 598 Monza e Brianza, 570 a Brescia, 537 a Varese, 370 a Bergamo, 299 a Como, 286 a Pavia, 203 a Cremona, 186 a Mantova, 133 a Lodi e 121 a Lecco.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, ALLARME TAMPONI NELLE FARMACIE

Se da un lato crescono i contagi e i ricoveri, dall’altro aumenta a dismisura la richiesta dei cittadini di tamponi anti-Covid per verificare l’eventuale positività a seguito di un presunto contatto con positivi. Mentre dunque il Governo immagina ulteriori strette in vista del Natale (Cabina di regia convocata per il prossimo 23 dicembre, sul tavolo l’obbligo di mascherina all’aperto, l’accesso con tampone per grandi eventi e terza dose accelerata per tutti), il problema principale al momento riguarda la situazione dei tamponi nelle farmacie e hub Covid: si parla di quasi un mese di attesa in moltissime farmacie per un tampone, con conseguente “boom” dei fai-da-te che però rischiano l’esaurimento se non verranno opzionati nuovi acquisti aggiuntivi. In crisi anche il sistema di tracciamento della Ats, le code (fino a 3-4 ore ieri a Milano) nei drive through per fare un test anti-Covid: «Il numero dei test che effettuiamo, sulla base della programmazione che ci fornisce l’Ats — spiegano dalla Croce Rossa Milano al “Corriere della Sera”, che gestisce le linee tamponi — è triplicato rispetto a un mese fa».

