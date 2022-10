Bollettino coronavirus Lombardia 19 ottobre/ Tasso positività 19.8%. 26 morti

Bollettino Coronavirus Lombardia: i numeri di ieri

Anche oggi attendiamo il pomeriggio per scoprire il bollettino coronavirus Lombardia con i dati aggiornati sull’emergenza sanitaria. In questo mercoledì 19 ottobre, come di consueto, verrà pubblicato il report nel pomeriggio. In attesa di conoscere quale sia la situazione di oggi, vediamo quelli che sono i numeri di ieri, martedì 18 ottobre 2022. Nelle 24 ore precedenti al bollettino sono stati registrati 12.757 nuovi casi positivi su oltre 64 mila tamponi effettuati. In rialzo la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati: dal 14,9% di lunedì al 19,8% di martedì. I decessi sono 26 e portano il totale a 42.827 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. Infine analizziamo la situazione dei ricoverati negli ospedali lombardi: -1 paziente in terapia intensiva (19) e +43 pazienti negli altri reparti (1.192).

Il bollettino coronavirus Lombardia di ieri ci dice che i casi sono così divisi tra le varie province: Milano: 3.632 di cui 1.345 a Milano città; Bergamo: 1.124; Brescia: 1.517; Como: 966; Cremona: 438; Lecco: 531; Lodi: 328; Mantova: 593; Monza e Brianza: 1.148; Pavia: 699; Sondrio: 260; Varese: 1.27.

Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, ha parlato così a La Stampa delle scuole e non soltanto: “Dobbiamo invece fare passi avanti anche da questo lato con un piano di investimenti per la ventilazione meccanica controllata nei luoghi della società, scuole e trasporti, ma anche cinema, teatri, sale da concerto. Non possiamo continuare a dire ai ragazzi a scuola aprite le finestre e mettetevi il cappotto. Servono apparecchiature che prendano l’aria da fuori, la filtrino e la reimmettano negli ambienti chiusi. E’ scientificamente provato che questo abbatte il rischio di contagio”.

“Volendo in tre mesi potremmo farlo e la spesa non sarebbe poi così elevata. La politica ascolti un po’ più i cittadini, tenda l’orecchio. Le persone voglio tornare a vivere i momenti di socialità in sicurezza, altrimenti ci troveremo una popolazione, soprattutto giovanile, sopraffatta da problemi psicologici. Ricordiamoci che ogni 24 ore un ragazzo tenta il suicidio” ha concluso l’esperto.

