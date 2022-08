Bollettino coronavirus Lombardia 2 agosto/ “Centaurus protagonista prossima ondata”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

In questa seconda giornata di agosto facciamo il punto dei contagi da covid, appellandoci al bollettino coronavirus della Regione Lombardia. Come sempre, verrà reso pubblico dalla Regione attorno alle 17, ma nel frattempo è utile recuperare i dati del bollettino di ieri per capire l’andamento della curva epidemiologica. Ormai il picco sembra essere decisamente superato e nella giornata di ieri i contagi complessivi sono stati 1.721 a fronte di 11.626 tamponi processati.

Bollettino vaccini covid oggi 2 agosto/ Circa 40mila quarte dosi somministrate

Ieri c’è stato, dunque, un importante calo del tasso di positività che è arrivato al 14,8% (rispetto al 15,9% di domenica). Il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri registrava inoltre 25 nuovi decessi, portando il totale delle vittime a quota 41.584 da febbraio 2020 ad oggi. Sempre positiva, infine, la situazione ospedaliera evidenziata dal bollettino della Regione Lombardia, con 17 pazienti in meno in reparti ordinari (il totale ora si attesta a 1.399). In terapia intensiva l’occupazione complessiva è salita a quota 54, con +2 nuovi pazienti nella giornata di ieri. Facendo il punto delle province, infine, continua ad essere Milano a trainare i contagi (524, dei quali 252 a Milano città), seguita da Brescia (284) e da Monza e Brianza (179).

Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 agosto/ Contagi in calo, ricoveri stabili

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “PROSSIMA ONDATA CENTAURUS”

Il nuovo bollettino coronavirus della Regione Lombardia per la giornata di oggi, 2 agosto, potrebbe (e dovrebbe) confermare la discesa dei contagi a cui stiamo assistendo ormai da un paio di settimane. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, come riporta Catania Today, è la variante Centaurus ad avere “i numeri per diventare la prossima protagonista della pandemia (..) fra 2/3 mesi”. Stando al virologo la variante dimostra “una maggiore capacità di trasmissione, superiore a quella di Omicron”, ma anche che “non ci sono invece al momento dati su una maggiore gravità di Centaurus”.

Covid, un gene riduce il rischio di morte del 35%/ Presente in 1 europeo su 10

Secondo Massimo Galli, invece, Centaurus “non aspetterà l’autunno” per gettarci nella prossima ondata di covid, ma mette anche in guardia sul fatto che occorra ancora un po’ di tempo per dire se sarà o meno questa la prossima variante dominante. Quello che sappiamo di questa variante, dipende soprattutto “dall’esperienza in India”, ma “i dati non possono essere ‘importanti’ in maniera diretta: è necessaria una verifica” nel contesto italiano per dirlo con certezza. Per capire quando ci troveremo nella prossima ondata, seguiremo da vicino gli eventuali sviluppi del bollettino coronavirus della Regione Lombardia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA