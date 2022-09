Bollettino coronavirus Lombardia 2 settembre/ Costa: “andiamo verso normalità”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Nel corso del pomeriggio verrà pubblicato l’aggiornamento odierno al bollettino coronavirus della Regione Lombardia con il numero di contagi, decessi e ricoveri registrati nelle ultime 24 ore. In questo periodo di ripresa dalle ferie ci si aspettava un importante aumento dei contagi, ma fortunatamente per ora sembra che l’immunità nel nostro paese stia reggendo. Per capire meglio come proceda l’infezione in Regione, recuperiamo il bollettino coronavirus di ieri, giovedì 1 settembre.

Ieri si sono registrati 2.972 nuovi contagi in regione, con 22.609 tamponi processati in 24 ore. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 13,1% in leggero aumento rispetto alla giornata di mercoledì (quando era a quota 12,4%). Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, purtroppo, ha registrato anche 13 nuovi decessi. Fortunatamente, la pressione ospedaliera rimane ampiamente sotto controllo, con –28 nuovi ingressi nei reparti ordinari, e nessun ingresso in terapia intensiva. Nella giornata di ieri, in testa ai contagi, c’era ancora la provincia di Milano, con 927 casi (dei quali 353 in città), seguita da Brescia (con 426 contagi) e da Bergamo (288).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, COSTA: “ANDIAMO VERSO NORMALITÀ”

Mentre attendiamo che la Regione e il Ministero della Salute aggiornino con i dati di oggi il bollettino coronavirus della Lombardia, buttiamo un occhio alle notizie e ai pareri che si susseguono rapidi con il trascorrere delle giornate. A parlare, questa volta, è il sottosegretario alla Salute ed esponente del partito Noi Moderati, Andrea Costa che commenta la riduzione dell’isolamento in virtù dell’andamento del virus sul nostro territorio. Secondo Costa questo è il momento opportuno per “avere il coraggio di rivedere le norme”, guardando di buon occhio “la rinuncia alla didattica a distanza nelle scuole”, segnale importante che “stiamo andando nella direzione dell’endemia, cioè la convivenza con il virus”.

Passando poi a parlare della riduzione dei giorni di isolamento decisa recentemente dalla Cabina di regia anche in virtù della diminuzione dei contagi registrata dal bollettino coronavirus della Lombardia e dell’Italia, Andre Costa si dice favorevole ad “abolire del tutto l’isolamento per le persone asintomatiche”. Ormai, infatti, il virus da maggiormente “luogo a infezioni lievi o addirittura senza sintomi”, e “mantenendo gli attuali tempi e prevedendo che la gente resti a casa, rischiamo di mettere in difficoltà le aziende”.











