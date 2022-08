Bollettino Coronavirus Lombardia 20 agosto/Dati: 22 decessi, positività al 14%

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Come è la situazione legata al Coronavirus di oggi, in Lombardia? La regione del Nord Italia, una delle più colpite da inizio pandemia con l’alto numero di contagi, anche adesso si trova a fare i conti con un numero di contagi non basso ma comunque in linea con l’andamento nazionale. In attesa del bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di oggi, sabato 20 agosto 2022, che verrà pubblicato come di consueto nel pomeriggio, così come anche quello Nazionale, scopriamo quali sono i numeri legati al Coronavirus di ieri, 20 agosto 2022.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 AGOSTO/ RT e ricoveri in calo

Dopo il leggero aumento del tasso di positività registrato nei giorni scorsi, visti i tanti tamponi processati dopo Ferragosto, nelle ultime 24 ore siamo tornati in una fase di stazionarietà. I tamponi processati nelle 24 ore precedenti al 19 agosto sono stati 19.720 tra antigenici e molecolari. Su questi, sono stati individuati 2.762 casi di positività in Lombardia, per un tasso di positività pari quindi al 14%. Nella giornata precedente il tasso di positività era pari al 13,9%.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 AGOSTO/ Dati: +4.654 nuovi contagi, 11 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I NUMERI

Il bollettino Coronavirus in Lombardia del 19 agosto, riferito dunque alle 24 ore precedenti, ci parla di 22 decessi: un numero che si aggiunge ai tanti morti in due anni e mezzo di pandemia e che porta il totale a 42.036 morti in Lombardia da quando il Coronavirus si è diffuso nella Regione. La situazione degli ospedali continua a migliorare: si alleggerisce infatti la pressione sulla sanità. Nelle 24 ore precedenti al bollettino Coronavirus del 19 agosto, abbiamo assistito ad un leggerissimo incremento per quanto riguarda le terapie intensive: è andata 1 persona in più. Nonostante questo, positivi i dati in generale: 39 pazienti sono stati dimessi dai reparti ordinari.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 AGOSTO/ Dati: +783 casi, 13 morti

Analizzando la distribuzione dei contagi per Provincia, è sempre in testa Milano con 690 nuovi positivi, di cui 255 a Milano città. Seguono poi Brescia (423), Bergamo (278), Varese (233), Mantova (221), Monza e Brianza (206), Como (152), Pavia (150), Cremona (136), Lodi (66), Lecco (64) e Sondrio (63).











© RIPRODUZIONE RISERVATA