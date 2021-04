Bollettino coronavirus Lombardia 20 aprile/ Fontana: “Pronti per le riaperture”

L’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia ha registrato un calo di casi positivi e decessi, compreso un ribasso di ricoverati. Come vi abbiamo raccontato, lunedì sono stati annotati 1.040 nuovi contagiati su quasi 19 mila tamponi processati. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati al 5,5%, mentre il conto dei decessi è salito a 32.319, con 55 nuove vittime. In calo i ricoverati – -14 in terapia intensiva e -93 negli altri reparti Covid – mentre il totale dei guariti è salito a quota 690 mila persone.

Questo l’incremento di casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus della Lombardia: 406 nuovi casi in provincia di Milano (di cui 154 Milano città), 127 in provincia di Bergamo, 113 in provincia di Brescia, 23 in provincia di Como, 13 in provincia di Cremona, 40 in provincia di Lecco, 4 in provincia di Lodi, 61 in provincia di Mantova, 131 in provincia di Monza e Brianza, 44 in provincia di Pavia, 31 in provincia di Sondrio e 15 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia, arrivano importanti dichiarazioni del presidente Attilio Fontana. «Siamo pronti per le riaperture», il giudizio del governatore ai microfoni di Sky Tg 24: «Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico, i tavoli con le Prefetture sono sempre aperti, ma dobbiamo risolvere il problema dell’equazione insostenibile che vede le scuole al 100% e la copertura dei treni al 50%. Questo è un problema che abbiamo già presentato al governo. Nell’incontro di oggi pomeriggio ascolteremo le riflessioni dell’esecutivo, ci sono una serie di soluzioni in campo, una delle quali sarebbe quella di dilazionare l’ingresso degli studenti nelle scuole». Poi Attilio Fontana si è soffermato sul possibile cambio di zona per la Lombardia: «I numeri stanno gradualmente migliorando, se le cose dovessero continuare come in questi giorni credo proprio che torneremo in zona gialla. E’ sempre difficile ipotecare il futuro: se la situazione odierna dovesse proseguire in questa direzione, ci sono buone possibilità che si torni gialli».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 19 APRILE





