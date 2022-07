BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 21 LUGLIO/ A Milano gli ospedali sono in ginocchio

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DELLA LOMBARDIA DI IERI

Attendendo i dati relativi al bollettino coronavirus di oggi, giovedì 21 luglio, della Regione Lombardia, è utile fare riferimento ai dati ufficiali di ieri per capire come stia procedendo la pandemia. Purtroppo, in Lombardia i contagi sembrano seguire un trend in aumento costante. Nella giornata di ieri, infatti, il tasso di positività era passato al 23% rispetto al 22,5% della giornata di martedì. I contagi individuati erano a quota 11.218 con 48.746 tamponi processati dalla regione.

Martedì, invece, i contagi erano 18.180 a fronte di 80.565 tamponi. I decessi registrati nel bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri erano, purtroppo, stati 15 (minori rispetto a martedì che si attestavano su quota 28). Un piccolo aumento si è registrato nei ricoveri, che sono stati uno in più in terapia intensiva (per un totale di 39) e 30 in terapia ordinaria (portando, dunque, il totale a 1.573). In testa alle statistiche, ancora una volta la provincia di Milano che da sola ha registrato 3.437 contagi. Subito dopo si piazza Brescia, con 1.387 contagi, Varese (con 1.069) e Bergamo (1.066), mentre tutte le altre città sono rimaste sotto quota 1000.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 LUGLIO: A MILANO OSPEDALI IN DIFFICOLTÀ

Mentre i dati sui contagi che emergono dal bollettino coronavirus della Regione Lombardia potrebbero preoccupare leggermente per il costante aumento dei contagi, una nuova emergenza sembra farsi strada nel capoluogo lombardo. L’allarma arriva dal direttore sanitario e scientifico dell’Istituto clinico di Città Studi, Pasquale Ferrante, che ad Adnkronos ha dichiarato che “noi oggi abbiamo qualcosa come 85 pazienti di area medica, di cui 28 sono positivi”, ma il problema è che l’ospedale “è accreditato solo per 59 posti letto in area medica”.

Il direttore prosegue confermando che nell’area metropolitana di Milano gli ospedali in difficoltà sono parecchi, tutto con “problemi di affollamento”. Ad accentuare una situazione di emergenza che si verifica già da un paio di anni, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus, è adesso anche “il grande caldo di questi giorni” che, sempre a detta di Ferrante, porta “molti anziani all’ospedale”. Persiste, inoltre, il già consolidato problema dei pazienti positivi che, come evidenzia il bollettino coronavirus della regione Lombardia, sono in aumento da diversi giorni.











