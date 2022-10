Bollettino Coronavirus Lombardia 21 ottobre 2022/ 26 decessi, 7.983 nuovi casi

Bollettino coronavirus Lombardia: i dati di ieri

Aspettiamo come ogni giorno i dati relativi al bollettino coronavirus della Lombardia che verranno resi noti nel pomeriggio. In attesa del report aggiornato con i numeri sull’emergenza epidemiologica, vediamo qual era la situazione di ieri, giovedì 20 ottobre 2022. Nelle 24 ore precedenti al report sono stati registrati 7.983 casi positivi su oltre 42 mila tamponi molecolari/antigenici processati. Resta dunque stabile la percentuale di infettati sui test effettuati: è 18,7% come il giorno precedente. In Lombardia sono 26 i nuovi decessi, che portano il totale a 42.870 da febbraio 2020. Diminuiscono i ricoverati negli ospedali regionali: -3 pazienti in TI (totale 20) e -11 pazienti negli altri reparti (totale 1.181).

Vediamo la situazione provincia per provincia, come riportato dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri: Milano: 2.328 di cui 892 a Milano città; Bergamo: 677; Brescia: 920; Como: 643; Cremona: 263; Lecco: 303; Lodi: 174; Mantova: 342; Monza e Brianza: 716; Pavia: 474; Sondrio: 188; Varese: 802.

Pregliasco: “Quinta dose? La consiglio assolutamente”

In un’intervista a FanPage, Pregliasco ha parlato della situazione del Coronavirus in Italia. “Quinta dose? La consiglio assolutamente. In questa fase dobbiamo sollecitare la vaccinazione a 4/6 mesi perché con queste varianti che stanno emergendo la protezione anche da guarigione ha questa durata. Credo sia il momento giusto, anche i dati sulle ospedalizzazioni mostrano che i ricoverati vaccinati hanno in realtà una vaccinazione di vecchia data”.

Per quanto riguarda il futuro, il virologo ha spiegato che “per evitare una sorta di stanchezza vaccinale si andrà incontro a una pianificazione annuale con proposta di vaccinazione parallela a quella influenzale”. Dunque il Covid potrebbe essere accostato all’influenza come programma vaccinale.

