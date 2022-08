Bollettino coronavirus Lombardia 22 agosto/ Tasso di positività sale al 13,6%

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 22 agosto 2022. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati 2.235 nuovi infettati su oltre 16 mila tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. In leggero aumento la percentuale dei casi positivi sui test processati: dal 12,9% di sabato al 13,6% di ieri. Purtroppo sono stati annotati 23 nuovi decessi, totale di 42.083 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. In calo i ricoverati: stabile il dato delle terapie intensive (21), -17 pazienti negli altri reparti Covid (782).

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia registrato dal bollettino coronavirus Lombardia di domenica: a Milano 598 nuovi casi, a Bergamo 240 nuovi casi, a Brescia 354 nuovi casi, a Como 127 nuovi casi, a Cremona 106 nuovi casi, a Lecco 56 nuovi casi, a Lodi 52 nuovi casi, a Mantova 121 nuovi casi, a Monza e Brianza 192 nuovi casi, a Pavia 132 nuovi casi, a Sondrio 58 nuovi casi e a Varese 154 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa di conoscere i dati del bollettino coronavirus Lombardia di oggi, arrivano importanti aggiornamenti da Fabrizio Pregliasco. Ospite del Meeting di Rimini, il virologo dell’Università di Milano ha rivolto un invito chiaro e netto: preparare l’autunno. L’esperto ha evidenziato che sarà necessario “continuare a vaccinare, in particolare i soggetti fragili” oltre ad avere “comportamenti responsabili in combinazione con la vaccinazione antinfluenzale”. Secondo Pregliasco, infatti, solo in questo modo sarà possibile fare la differenza “sulla quota di adesioni che debbano essere volontarie e su una base di raccomandazioni, perché il Covid non si è raffreddo rizzato come si vuole far pensare in qualche caso, perché purtroppo anche uccide”. Per quanto riguarda l’andamento della pandemia, il virologo ha spiegato che ci saranno onde di discesa e di salita: “Ce ne aspettiamo altre e c’è la speranza con questo virus, adattandosi ulteriormente, e anche noi, mantenendo una buona risposta anticorpale con la rivaccinazione, di evitare i casi ondulati”.

