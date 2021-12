LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 22 DICEMBRE/ 21 morti, 10.569 casi, +3 terapie

Come di consueto, è tempo di volgere lo sguardo al nuovo bollettino coronavirus Lombardia, che anche oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, fornisce uno spaccato puntuale e dettagliato circa l’andamento della pandemia sul territorio regionale, con particolare riferimento al numero di nuovi casi di positività e alla pressione esercitata dai malati Covid sulla rete nosocomiale. Stando ai dati diffusi pochi minuti fa, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 182.427 tamponi, tra molecolari e antigenici, dalla cui analisi sono emersi 10.569 nuovi positivi (tasso di positività al 5,7%).

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 22 DICEMBRE/ 146 morti, 36293 casi, -2 t.i.

Sono state 21 le vittime quotidiane (34.814 dall’avvento del Coronavirus in Lombardia), mentre negli ospedali i ricoverati in terapia intensiva sono 164 (+3 rispetto a ieri) e i degenti negli altri reparti nosocomiali sono 1.352 (+45). Infine, focus sulla ripartizione dei nuovi casi per provincia: guida come al solito la poco ambita graduatoria Milano (4.640, di cui 2.054 a Milano città). Seguono, nell’ordine, Monza e Brianza (953), Brescia (823), Varese (775), Bergamo (673), Como (493), Pavia (484), Lodi (309), Mantova (237), Cremona (211), Lecco (195), Sondrio (98). (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Caruso "Variante Omicron corre in Lombardia, 50% Milano"/ "A breve sostituirà Delta"

BOLLETTINO COVID DI IERI

La Lombardia vede cresce e di molto i contagi ma non per fortuna ricoveri e terapie intensive: o meglio, crescono ma non alla stessa velocità esponenziale del contagio regionale di coronavirus negli ultimi giorni. In attesa del nuovo bollettino diffuso da Regione Lombardia dopo le ore 17, i dati registrati ieri “fotografano” proprio questo scenario.

Sono stati 8.292 i nuovi casi positivi al tampone Covid tra lunedì e martedì: con 3.583 guariti-dimessi e purtroppo anche 17 morti (34.793 da inizio pandemia): il tasso di positività in Lombardia resta fermo al 4% a fronte dei 203.313 tamponi processati a ritmo record. Sono al momento ancora positivi al tampone coronavirus 74.516 lombardi: di questi, 1.307 sono ricoverati in reparti ordinari Covid (+50 rispetto a lunedì), 161 sono invece in terapia intensiva con forti sintomi mentre 73.048 sono in isolamento domiciliare senza particolari effetti Covid.

Bollettino vaccini covid oggi 22 dicembre/ 88.6% italiani ha ricevuto almeno una dose

CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA “SPERANZA” PER LA ZONA BIANCA

Il Natale in Lombardia sarà celebrato e passato in zona bianca con praticamente le sole restrizioni attuali previste per chi non in possesso del Super Green Pass (i non vaccinati, ndr): la speranza però della Regione è di presentare numeri ancora al di sotto delle soglie per evitare la zona gialla anche nella settimana di Capodanno. In attesa dei nuovi dati con il bollettino quotidiano dei prossimi giorni, in attesa poi anche dal monitoraggio settimanale Iss e della “stretta” che verrà operata a livello nazionale dalla Cabina di regia presieduta dal Premier Mario Draghi (domani 23 dicembre, ndr), il Presidente della Regione Lombardia crede nella possibilità di rimanere in “bianco” anche per la settimana 27 dicembre-2 gennaio: «I dati dicono che il numero dei contagi sta crescendo, ma che non sta crescendo in egual misura il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che ordinari. Evidentemente la vaccinazione ha contribuito in maniera sostanziale ad abbassare la gravità delle infezioni». Per Attilio Fontana dunque si potrebbe rimanere in zona bianca anche per la prossima settimana, anche se è «è chiaro che dovremo mettere in atto una serie di attenzioni maggiori, quindi la mascherina dovremo tenerla sempre negli assembramenti, sempre al chiuso, mantenere un certo distanziamento e non lasciarci andare a baci e abbracci eccessivi, dovremo stare molto più attenti. Poi aspetteremo se il governo giovedì prenderà ulteriori provvedimenti o meno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA