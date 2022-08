Bollettino Coronavirus Lombardia 23 agosto/ 1.042 nuove positività. 16 i decessi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DI IERI

Iniziamo come di consueto la giornata con il bollettino relativo ai dati del Coronavirus in Lombardia. Come ogni giorno, i dati aggiornati ad oggi, 23 agosto, saranno pubblicati nel pomeriggio. In attesa di capire quale sia la situazione odierna, andiamo a vedere la situazione di ieri, lunedì 22 agosto 2022. Nella giornata di ieri, i nuovi positivi sono stati in tutto 1.042, a fronte di 7.899 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta dunque al al 13,1%. Leggermente migliore la situazione rispetto al giorno precedente, quando i nuovi casi erano stati 2.235 su oltre 16 mila tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di positività, domenica, era stata del 13,6%.

Covid, come cambiano i tempi di incubazione/ Con Omicron durata più corta

Si registrano anche decessi nel bollettino Coronavirus relativo alla Lombardia: sono purtroppo stati 16, mentre il totale sale a 42.099 da inizio emergenza sanitaria fino alla data odierna. Parlando della pressione sugli ospedali, nelle 24 ore precedenti alla diramazione del bollettino erano stati 20 i ricoverati in terapia intensiva, -1 rispetto al precedente report, e di 790 i ricoveri negli altri reparti (+8).

Bizzarri: "Varianti sono conseguenza dei vaccini a mRna"/ "Quarta dose? Non ha senso"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE ULTIME NOTIZIE

Il bollettino dei dati Coronavirus in Lombardia ci dice che i nuovi casi sono stati registrati perlopiù a Milano (320, di cui 144 a Milano Città). Appena dietro troviamo Brescia (196), Bergamo (94), Monza e Brianza (92), Pavia (63), Mantova (53), Varese (50), Cremona (43), Como (41), Sondrio (19), Lecco (15) e Lodi (11). Intanto nella giornata di ieri Sileri, sottosegretario alla Salute con Draghi, ha parlato degli errori del Governo in piena emergenza.

Secondo l’esperto, che all’epoca dell’arrivo della pandemia era viceministro della salute del Conte Bis, ha spiegato: “Avremmo dovuto costruire un nucleo centrale forte e poi arricchirlo con tante braccia costituite da piccole task-force specializzate nei vari settori, dalla rianimazione alla logistica, dall’epidemiologia alla virologia fino alla scuola, e forse ci saremmo risparmiati i banchi a rotelle. Invece non c’è stata capacità, e forse neppure voglia, di fare squadra. Travolti dall’emergenza, alcuni persero la testa. Il governo si mise subito in contrapposizione con le Regioni”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 AGOSTO/ Dati: +1.042 casi, 16 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA