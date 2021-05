Bollettino coronavirus Lombardia 23 maggio/ 16% Comuni senza contagi da inizio mese

Ancora di più del quotidiano bollettino coronavirus in Regione Lombardia, una cifra emerge netta orma da inizio maggio: il 16% dei Comuni lombardi (ben 251 totali) dal 1 maggio non presenta nuove positività secondo i dati aggiornati inviati dalle cabine di regia delle varie Ats alla Regione. L’andamento epidemiologico sorprende visto i problemi che fino a pochi mesi affliggevano la regione più colpita d’Italia dalla pandemia: per questi motivi, oltre al continuo calo di ricoveri e terapie intensive, viene posto come possibile traguardo raggiungibile la zona bianca da metà giugno (il che vorrebbe dire no coprifuoco e limitazioni attuali).

«La Lombardia è la prima regione italiana per utilizzo di vaccini, con il 95,4% delle dosi somministrate su quelle consegnate. A maggio somministrato 1,8 milioni di dosi su circa 1,6 milioni di consegnato, riducendo ulteriormente le scorte. Cresce l’adesione dei 40enni al 59%», ha spiegato ieri la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti presentando i dati in particolare sui vaccini alle categorie fragili, «Vaccinare i cittadini più a rischio è una priorità per Regione Lombardia e i numeri lo dimostrano: 802.751 dosi ai fragili, più del 90% degli over 60 aderenti sono stati vaccinati con almeno una dose (90% 60enni, 96% 70enni, 99% over 80), con adesioni sulla popolazione molto alte».

CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DI IERI

In attesa dei nuovi dati in arrivo questo pomeriggio all’interno del bollettino coronavirus del Ministero della Salute (durante in weekend non è in funzione l’attività regionale con pubblicazione del bollettino), l’ultimo aggiornamento di ieri vedeva 828 i nuovi casi di contagio totale a fronte di 47.376 tamponi-test rapidi processati, con 13 morti (sono 33.462 da inizio pandemia) e tasso di positività all’1,7% regionale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 298 mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 1.566: al momento in Lombardia sono positivi al Covid-19 35.416 persone, di cui 33.552 sono in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi. I dati sul contagio provinciale vedono Milano con 226 nuovi contagi, seguono Varese con 108 casi, Bergamo e Brescia 77, Monza e Brianza 68, Como 66, Cremona 43, Mantova 40, Pavia 38, Lecco 23, Sondrio 18 e Lodi 7.

